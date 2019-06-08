برلماني عراقي يحذر من سيطرة ميليشيات مسلحة على ديالي

حذّر نائب سني في البرلمان العراقي، السبت، من خطورة فرض ميليشيات مسلحة سطوتها على القانون بمحافظة ديالى شرق البلاد، داعيًا رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إلى التدخل الفوري لإنهاء حالة الفوضى عبر إرسال قوات من بغداد.



جاء ذلك في بيان لرعد الدهلكي النائب عن تحالف القوى العراقية (يضم عددًا من القوى العراقية أغلبها سنية).



وأدان الدهلكي في بيانه ما سماه فرض الميليشيات والعصابات المسلحة سطوتها على القانون بديالى.



وقال إنّ تلك الجهات منعت القادة الأمنيين من إجراء أي تغييرات للمسئولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها.



واعتبر أنّ هذا التطور يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الأمني من قبل المسئولين عنه في الحكومة الاتحادية.



وأضاف الدهلكي أنّ ما يجري اليوم في محافظة ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار، وإعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة عامي 2006 و2007.



وأكد ضرورة التصدي الفوري والحازم للميليشيات والعصابات العابثة بأمن البلاد ومعاقبتها، لافتًا إلى قيام تلك الميليشيات بقتل شاب يدعى علي عماد عزيز الخزرجي في منطقه كصيبة ناحية العيارة قضاء بعقوبة.



وطالب الدهلكي القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي) بتحمل مسئولياته القانونية والوطنية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى عبر إرسال قوات من بغداد تعمل على فرض القانون، ومنح صلاحيات مطلقة للقادة الأمنيين لاتخاذ ما يرونه مناسبا لإعادة الأمن والاستقرار.



وتابع: قمنا بجمع تواقيع لدرج قضية الانفلات الأمني الذي تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الأخرى من العراق على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.



والأسبوع الماضي، طالب تحالف القوى العراقية في بيان له، عبدالمهدي بالتدخل لإيقاف ما وصفها عمليات تهجير قسري تطال المدنيين في ديالى.