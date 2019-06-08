أمم إفريقيا بوابة ليفربول لخطف لاعب فياريال

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي رصد موهبة إفريقية جديدة، حيث وضع عينيه على صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني، لضمه خلال الفترة المقبلة.



الجناح النيجيري الشاب، صاحب الـ20 عاما، ظهر بشكل جيد مع "الغواصات الصفراء" هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث سجل 8 أهداف مع الفريق.



وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن اللاعب الشاب تلقى استدعاء للوجود رفقة منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق في مصر خلال شهر يونيو الجاري.



ويخطط المدرب الألماني يورجن كلوب لمراقبة اللاعب خلال مشاركته مع "النسور الخضراء" في البطولة الإفريقية، لتحديد مدى إمكانية ضمه لاحقا.



وكان تشوكويزي عبر في وقت سابق عن رغبته في اللعب مستقبلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أنه حصل على انطباعات جيدة من زميله الإسباني سانتي كازورلا، لاعب أرسنال السابق عن البريميرليج.