محمد الباز مهاجما بريطانيا: ما موقفها لو استضفنا لاجئ يحرض ضد جيشها؟

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الحكومة البريطانية، لاحتضانها الإرهابي هاني السباعي، الذي يحرض ضد الجيش المصري، والممول من جمعيات تركية وقطرية.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "هاني السباعي، هو المتحدث الرسمي باسم تنظيم القاعدة في أوروبا، في خطبة العيد شن هجومًا ضخمًا على مصر، يحرض على الجيش والدولة المصرية، لأنه يعتبر هشام العشماوي مناضلًا، ويرى أن مصر لابد أن تدفع ثمن القبض عليه".

وأضاف: "46 دقيقة من التحريض المباشر على المؤسسات المصرية، وقال نصًا مصر يجب أن تتحول إلى سوريا، لا خيار آخر، فاجمعوا أمركم يا شباب الإسلام، نظموا صفوفكم، وابدأوا العمليات القتالية، وتخرج الجموع للسيطرة على الحكومة في كافة أنحاء مصر، مع التوازي على العمليات القتالية".

وأردف: "يحرض ضد الجيش المصري من أحد مساجد إنجلترا، وأنا أتساءل لو عندنا لاجئ سياسي من بريطانيا، ووقف في محفل يحرض على المملكة البريطانية وجيشها، موقف بريطانيا هيبقى عامل إزاي؟".