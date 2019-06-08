القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
مصر
السبت 08/يونيو/2019 - 09:44 م

محمد الباز مهاجما بريطانيا: ما موقفها لو استضفنا لاجئ يحرض ضد جيشها؟

محمد الباز مهاجما
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2657910

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الحكومة البريطانية، لاحتضانها الإرهابي هاني السباعي، الذي يحرض ضد الجيش المصري، والممول من جمعيات تركية وقطرية.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "هاني السباعي، هو المتحدث الرسمي باسم تنظيم القاعدة في أوروبا، في خطبة العيد شن هجومًا ضخمًا على مصر، يحرض على الجيش والدولة المصرية، لأنه يعتبر هشام العشماوي مناضلًا، ويرى أن مصر لابد أن تدفع ثمن القبض عليه".

وأضاف: "46 دقيقة من التحريض المباشر على المؤسسات المصرية، وقال نصًا مصر يجب أن تتحول إلى سوريا، لا خيار آخر، فاجمعوا أمركم يا شباب الإسلام، نظموا صفوفكم، وابدأوا العمليات القتالية، وتخرج الجموع للسيطرة على الحكومة في كافة أنحاء مصر، مع التوازي على العمليات القتالية".

وأردف: "يحرض ضد الجيش المصري من أحد مساجد إنجلترا، وأنا أتساءل لو عندنا لاجئ سياسي من بريطانيا، ووقف في محفل يحرض على المملكة البريطانية وجيشها، موقف بريطانيا هيبقى عامل إزاي؟".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

منذ اسبوع

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ اسبوع

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ أقل من شهر

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

الآن

"مهمة البابا".. أسرار دورة «المجمع المقدس»: 6 ملفات على الطاولة

وفاة "قسمت" ابنة الفنان رشدي أباظة

رسميًا.. الأهلي يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة

محمد الباز يفند أكاذيب الإخوان عن استشهاد الملازم أول عمر القاضي في ليبيا

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

محمد الباز يطلق مبادرة "افضحوهم" لكشف أعداء الدولة

ألبومات الصور

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

رياضة

الزمالك يطلب 3 ملايين دولار لإعارة كهربا.. ويبحث التعاقد مع مدرب أجنبى

المنتخب الأولمبي يخوض تدريباته استعدادًا لـ أوزبكستان

اتحاد جدة يستهدف جوهرة ويست هام

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

محمد الباز يطلق مبادرة "افضحوهم" لكشف أعداء الدولة

الرئيس نيوز

الغرف التجارية: انفراجة في أزمة "الليمون".. وتراجع السعر 40% قريبا

أمير سعودي: لماذا أُلقي جثمان "بن لادن" في البحر؟

شقيقتها تكشف: هل أصيبت هيفاء وهبي بمرض الكبد؟

طقس الأحد: أمطار على الساحل الشمالي.. والعظمى بالقاهرة 33

نقيب الفلاحين يكشف: سر ارتفاع سعر "الليمون"

كشكول

"الزغاريد"عنوان اليوم الأول للثانوية العامة.. الطلاب: امتحان متوسط .. والشرقية تودع أولى الضحايا

شاهد.. مراجعة نهائية لإحصاء الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كنترولات "أصول" أسيوط

البنات الأزهرية بـ"أسوان" تبدأ رصد درجات امتحانات نهاية العام

رئيس منطقة سوهاج يتابع امتحانات القسم العلمى بلجان المنشاة والبلينا

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

«حوض سباحة» في بريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

كلوني وزوجته يدعوان الفائز بحملة خيرية لغداء في منزلهما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

5 فوائد مذهلة لاتعرفها عن الجبن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎