فيتل يضع فيراري في المركز الأول بجائزة كندا الكبرى

خطف سيباستيان فيتل مركز أول المنطلقين بجائزة كندا الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ليضع فريقه فيراري في المقدمة للعام الثاني على التوالي.



وسيأمل فيتل الذي انطلق من مركز أول المنطلقين في كندا في العام الماضي ليحيي آمال فيراري في اللقب، في تكرار الأمر غدا الأحد مع انطلاق هاميلتون متصدر بطولة السائقين بجانبه من الصف

الأول.



وهذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها السائق الألماني مركز أول المنطلقين في 17 سباقا ورقم 56 في مسيرته.