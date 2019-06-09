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الأحد 09/يونيو/2019 - 07:13 ص

بعد التحذير منها.. 9 أضرار تسببها السجائر الإلكترونية

بعد التحذير منها..
هاجر رضا
dostor.org/2657903

أرسلت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، رسائل تحذيرية لــ4 شركات تقوم بالترويج للسجائر الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون تحذيرات صحية، هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تحذر من الترويج للسجائر الإلكترونية.

ويرصد "الدستور" 9 أضرار تسببها "السجائر" في سياق السطور التالية:-

- تحتوي على النيكوتين؛ لأن نسبة السمية عالية بها، وهو مادة تضر بجسم الإنسان وتدمر خلاياه.

- لا تسبب رائحة مثل السجائر، وبالتالي يمكن للمراهقين والأطفال استخدامها دون دراية الأهالي.

- تسرب المحلول إلى الفم وبلعه بكميات كبيرة يضر بالصحة.

- بعض المواد المستخدمة في إنتاج المحلول تتأكسد مع الأكسجين.

- خطر انفجار البطارية.

- تسبب الحساسية لبعض مستخديمها.

- تحتوي على مواد سامة ومسرطنة وهذه العناصر تصل لـ4800 عنصر.

- من الأعراض الجانبية أنها تسبب الإدمان.

- تساعد على دخول مدخنيها في حالة اكتئاب.

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