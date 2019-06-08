محمد الباز يطلق مبادرة "افضحوهم" لكشف أعداء الدولة

أطلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مبادرة "افضحوهم"، لكشف أعداء الدولة، الذين يروجون لأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لا أطلب منكم أن تبلغوا عنهم، ولكن لو واحد كاتب بوست يشكك في الدولًة، وفيما يحدث، ويدلي بمعلومات خاطئة، افضحه، فكما يمتلك جرأة ليقول شيئًا ليس صحيحًا على الإطلاق، فليكن لديك جرأة لتقول إن ما يقوله خطأ".

وأردف: "لا علاج لهم إلا الفضح، وأنا لا أطلب القبض عليهم، ولكن افضحهم وابطل هذا السلاح".