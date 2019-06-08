إسبانيا تنتفض بثلاثية أمام جنوب أفريقيا في مونديال السيدات

قلبت إسبانيا تأخرها إلى فوز بنتيجة 3-1 على جنوب أفريقيا بفضل ركلتي جزاء من جينيفر هيرموسو، وذلك في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس العالم للسيدات.



وتقدمت جنوب أفريقيا عبر ثيمبي كجاتلانا في الدقيقة 25 وأدركت هيرموسو التعادل من ركلة جزاء قبل 21 دقيقة من النهاية.



وأكملت جنوب أفريقيا المباراة بعشر لاعبات بعد طرد توثاندو فيلاكازي التي تسببت في ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 82.



ونفذت هيرموسو الركلة بنجاح ثم حسمت لوسيا جارسيا الفوز قبل دقيقة من النهاية.



وتلعب ألمانيا ضد إسبانيا يوم الأربعاء بينما تواجه الصين نظيرتها جنوب أفريقيا في اليوم التالي.



وكانت ألمانيا تغلبت على الصين في وقت مبكر من اليوم السبت بهدف دون رد.