القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
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السبت 08/يونيو/2019 - 08:51 م

محمد الباز يفند أكاذيب الإخوان عن استشهاد الملازم أول عمر القاضي في ليبيا

محمد الباز يفند أكاذيب
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2657850

فند الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أكاذيب الإخوانية آيات عرابي، وآخرين عن أن الملازم أول عمر القاضي كان يعمل مع قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "آيات عرابي، زعمت أن الشهيد عمر القاضي مات في ليبيا، وعرضت صورة لضابط ضمن قوات حفتر ادعت أنها صورة عمر".

وأكد الباز، أن الصورة المتداولة هي لضابط ليبي الجنسية اسمه عبودي هدية، وعرض صفحته الشخصية عبر "فيسبوك".

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