القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
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اقتصاد
الأحد 09/يونيو/2019 - 02:59 ص

أسعار اللحوم اليوم.. "الضانى" بـ130 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
دعاء أبو العزم - أسامة الشندويلي
dostor.org/2657841

قال سعد زغلول، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسواق المجازر تشهد حالة من الركود، اليوم الأحد.

وأضاف "زغلول"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الكندوز تراوحت ما بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الضاني ما بين 130 و140 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأسعار الجمال، فإن سعر الكيلو تراوح ما بين 100 إلى 110 جنيهات، والجاموسي بنفس السعر.

ومن ناحية أخرى، تسعى وزارة التموين إلى توفير اللحوم البلدية "بقري وجاموسي" كبير بقيمة 90 جنيهًا للكيلو بالجمعيات الاستهلاكية، ولحوم بلدية "بقري وجاموسي" صغير ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو حسب القطعة، ولحوم بلدية "ضأن" بالعظم ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، حسب القطعة، كما توفر لحومًا مستوردة سودانى مبردة بـ85 جنيهًا للكيلو، وأخرى برازيلى مجمدة بـ60 جنيهًا للكيلو.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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