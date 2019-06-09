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اقتصاد
الأحد 09/يونيو/2019 - 03:01 ص

أسعار الجرانيت اليوم.. "غزال أصفر" بـ250 جنيهًا للمتر

أسعار الجرانيت
أسعار الجرانيت
سيد ابراهيم- أسامة الشندويلي
dostor.org/2657833

شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الشهر الجاري، ورصدت "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الأحد، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 30 و50 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر ما بين 250 و350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر ما بين 250 و360 جنيهًا، ومتر الجرانيت رويال ما بين 270 و370 جنيهًا، وسعر الجرانيت فرسان ما بين 270 و380 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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