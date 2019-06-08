مقتل وإصابة مدنيتين برصاص الحوثيين في تعز اليمنية

لقت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى برصاص قناص من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر محلي قوله: إن قناصًا من ميليشيا الحوثي استهدف المدنيتان أثناء عملن في جمع الأعشاب في حي المفتش بمنطقة عصيفرة مما أسفر عن مقتل إحداهن وإصابة أخرى وهي بحالة حرجة.



من ناحية أخري، قتل ثمانية مدنيين خلال أيام العيد، برصاص ميليشيا الحوثي خمسة منهم في حي المفتش بمنطقة عصيفرة، بالإضافة إلى طفل في حي صالة ومدنيين اثنين بمديرية المسراخ.

