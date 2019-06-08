السبت 08/يونيو/2019 - 08:41 م
"BQ" تطلق هاتفا متطورا بسعر 150 دولار
dostor.org/2657824
استعرضت شركة "BQ" مؤخرا هاتف Magic بمواصفات منافسة، وسعر لا يتجاوز الـ 150 دولارا.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-شاشة OLED، بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (1560720) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.
- معالج UNISОC SС9863A، ثماني النوى.
- معالج رسوميات IMG8322.
- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- مستقبل لإشارات الراديو "FM".
- أنظمة "GPS" و"غلوناس" لتحديد المواقع.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) مي[ابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.
- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد 156738.7 ملم.
- NFC
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.