"BQ" تطلق هاتفا متطورا بسعر 150 دولار

استعرضت شركة "BQ" مؤخرا هاتف Magic بمواصفات منافسة، وسعر لا يتجاوز الـ 150 دولارا.



ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:



-شاشة OLED، بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (1560720) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.



- معالج UNISОC SС9863A، ثماني النوى.



- معالج رسوميات IMG8322.



- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع.



- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.



- منفذان لبطاقات الاتصال.



- منفذ 3.5 ملم للسماعات.



- مستقبل لإشارات الراديو "FM".



- أنظمة "GPS" و"غلوناس" لتحديد المواقع.



- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) مي[ابيكسل.



- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.



- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد 156738.7 ملم.



- NFC

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.