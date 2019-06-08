فيديو.. محمد الباز: هل وصل أحمد السقا إلى العالمية بمسلسل مسروق؟

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على ماراثون دراما رمضان الذي شهد منافسة كبيرة بين نجوم الفن بأعمالهم الدرامية، قائلا: "يمكن أن نقول في هذا الموسم إن الفنان أحمد السقا وصل إلى العالمية بمسلسل فكرته مسروقة أو بشكل آخر، وهذا ما يمكن أن نتناوله بالتفصيل لاحقا".

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الفنان الذي لمع نجمه في رمضان هو الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام.

وذكر أنه بعد مسلسله الأخير "هوجان" في رمضان يمكن أن نؤكد أن محمد إمام هو نجم بمفرده، ولم يخرج من عباءة والده، ويمكن أن ترفع عنه طيف عادل إمام.

يشار إلى أنه لاحقت الفنان أحمد السقا بعد عرض مسلسله الأخير "ولد الغلابة"، اتهامات بسرقة فكرة المسلسل من المسلسل الأجنبي BREAKING BAD