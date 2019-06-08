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رياضة
السبت 08/يونيو/2019 - 08:35 م

حارس هولندا: تحدثت مع دي ليخت حول الانتقال لبرشلونة

حارس هولندا: تحدثت
dostor.org/2657813

كشف ياسبر سيلسن، حارس مرمى المنتخب الهولندي وفريق برشلونة، عن قيامه بالحديث مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق آياكس ومنتخب الطواحين الهولندية حول الانتقال للفريق الكتالوني في الصيف الجاري.

وأضاف حارس مرمى برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،:"جلست مع دي ليخت مثلما فعلت مع دي يونج، لكنني أخبرته بأن القرار يخصه".

وتابع:"دي ليخت يعرف ما يجب بالقيام فعله، لا يمكنني التحدث إلا عن الأشياء الجيدة عن برشلونة لأنه نادٍ رائع ولدي شعور رائع مع برشلونة".

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكدت مؤخرًا أن صاحب الـ19 عامًا يرغب في الرحيل لبرشلونة من أجل اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله السابق في آياكس فرانكي دي يونج.

وكشفت تقارير صحفية عن تقديم إدارة برشلونة عرضًا أخيرًا لوكيل دي ليخت لكن الأخير قرر حسم مصير موكله الأسبوع المقبل نظرًا لخوض المنتخب الهولندي مباراة البرتغالي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية والمقرر لها غدًا الأحد.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات صاحب الـ19 عامًا بجانب ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وظهر دي ليخت بمستوى رائع مع فريقه آياكس حيث قاد نادي العاصمة الهولندي للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بجانب التتويج بلقب الدوري.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة مع آياكس بجميع المسابقات سواء كانت المحلية أو الأوروبية استطاع أن يسجل من خلالها سبعة أهداف ويصنع أربع تمريرات حاسمة.

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