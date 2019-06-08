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السبت 08/يونيو/2019 - 08:34 م

بوفون في مفاوضات مع بارما الإيطالي

بوفون
بوفون
dostor.org/2657812

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن جانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق، دخل في مفاوضات من أجل العودة إلى نادي بارما الذي خرج منه إلى النجاح الكروي.

وقالت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن صاحب الـ41 عامًا الذي رحل عن باريس سان جيرمان بعد موسم واحد داخل في مفاوضات من أجل العودة لإيطاليا لكن من خلال بارما الذي رحل عنه عام 2001.

وألمح اللاعب بعد رحيله عن العاصمة الفرنسية أنه سوف يعود للعب في إيطاليا من جديد بعدما استمر في بلده لمدة 24 عامًا احترافية بين بارما ويوفنتوس.

انتقل بوفون إلى نادي يوفنتوس عام 2001 برقم قياسي كحارس مرمى في هذا التوقيت حيث دفع العملاق الإيطالي 53 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.

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