مازيمبي يتعاقد مع مبابي الصغير

تعاقد نادي مازيمبي الكونغولي مع موهبة توجو " تيبو كليدچي " لاعب نادي ستاري اف سي الغاني لمدة 5 مواسم.



ويلعب صاحب الـ 19 عام في مركز المهاجم والجناح مُلقب بـ " مبابي الصغير " ويلعب مع منتخب توجو الاول وكذلك الشباب.



وأكد وكيل اللاعب شادي هيكل انه قد عرض اللاعب على اندية مصرية وتونسيه لكن مازيمبي كان اسرع في إتمام التفاوض معه.



وصرح رئيس مازيمبي مويس كاتومبي بأنه يضع اهمية كبيرة للانتقالات الحالية لتقوية الفريق لانه يريد الحصول على دوري ابطال افريقيا العام المقبل.