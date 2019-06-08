الألمانيان كرافيتس وميز يفوزان بلقب زوجي الرجال في فرنسا المفتوحة

فاز الألمانيان كيفن كرافيتس وأندرياس ميز بلقبهما الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما تغلبا على الفرنسيين فابريس مارتن وجيريمي شاردي بنتيجة 6-2 و7-6 في نهائي زوجي الرجال لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت.



وحسم الزوجي الألماني، الذي تغلب على الزوجي مايك وبوب رايان الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في طريقه إلى النهائي، المجموعة الأولى بعد كسر الإرسال مرتين مبكرا.



واستعاد الثنائي الفرنسي، الذي تغلب على الزوجي أوكاش كوبوت ومارسيلو ميلو المصنف الأول عالميا في الطريق إلى النهائي بملعب فيليب شاترييه، هدوءه لكن الزوجي الألماني حافظ على تفوقه.



واحتفل اللاعبان الألمانيان بعد حسم المواجهة من الفرصة الأولى للفوز بالمباراة.