أيرلندا الشمالية تواصل انطلاقتها القوية في تصفيات يورو 2020 على حساب استونيا

واصل منتخب أيرلندا الشمالية انطلاقته القوية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) وتغلب على مضيفه منتخب استونيا 2 1 اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.



وحقق منتخب أيرلندا الشمالية الانتصار الثالث على التوالي ليتربع في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بينما ظل منتخب استونيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثانية في ثاني مباراة له.



وافتتح كونستانتين فاسيليفا التسجيل لاستونيا في الدقيقة 25 ثم حسم منتخب أيرلندا الشمالية المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كونور واشنطون وجوش ماجينيس في الدقيقتين 77 و80.