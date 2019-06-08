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عالم
السبت 08/يونيو/2019 - 08:31 م

ضبط نائب مغربي يغش في امتحانات الثانوية العامة‎‎

النائب نور الدين
النائب نور الدين قشيبل
dostor.org/2657805

ضبطت لجنة مكافحة الغش في المغرب اليوم السبت، بأحد مراكز الامتحانات التابعة لمدينة الرباط نائبًا في البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، وهو يغش في امتحانات الثانوية العامة التي يشارك فيها بصفته مترشحًا من الأحرار.

ووجد بحوزة النائب 3 هواتف محمولة يمنع وجودها لدى المترشح خلال الامتحان بمقتضى قانون زجر الغش في الامتحانات، لذا تم إقصاؤه من اجتياز اختبار مادة اللغة الفرنسية.

ويدعى النائب نور الدين قشيبل حسب موقع ”تيلي ماروك“ المغربي، وهو يمثل دائرة ”غفساي“ التابعة لإقليم تاونات شمال المغرب.

وينتتظر التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وينظم المغرب بين 8 و13 يونيو الجاري امتحانات الثانوية العامة، وتشدد السلطات مراقبتها بمقتضى قانون جزر الغش الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2016، الذي يتضمن عقوبات تتراوح بين الإقصاء من اجتياز الامتحانات لسنتين والسجن.

ويتيح القانون المغربي لأي شخص دخول امتحانات الثانوية العامة حال أراد الحصول على مزيد من الشهادات.

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