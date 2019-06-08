روسيا تكتسح سان مارينو بـ9 أهداف ضمن تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب الروسي نظيره سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020.



شوط أول انتهى برباعية للدب الروسي، عن طريق سيفولي بهدف في مرماه عند الدقيقة 25، ودزيوبا من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ومابين الدقيقتين 36 و41، سجل فيدور وميرانشوك ثنائية أخرى لأصحاب الأرض.



في الشوط الثاني واصل منتخب سان مارينو الانهيار، في الـ20 دقيقة الأخيرة، بعدما سجل دزيوبا ثلاثية في الدقائق 73و 76 و88، وثنائية لسمولوف في الدقيقتين 77 و83.



بهذه النتيجة القاسية يصبح رصيد روسيا 3 نقاط في المركز الثالث، بينما سان مارينو في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.