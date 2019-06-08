محمد الباز: مشهد تسليم هشام عشماوي يحمل رسالة لكل أعداء مصر

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي قائلا: "نحن أمام شخص يمكن اعتباره أحد أشقياء الأرض الكبار".

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور": "أن مشهد تسليم هشام عشماوي، كان فيه خزي كبير جدا لهذا الإرهابي، ويحمل رسالة لكل من يناصب هذا الوطن العداء، بأنه مهما ذهبت أو هربت، فهذه البلد، ستأتي بك، وتحاسبك وتعاقبك على أفعالك".