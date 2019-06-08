شقيقة هيفاء وهبي توضح حقيقة إصابتها بمرض في الكبد

نفت «هناء» شقيقة الفنانة هيفاء وهبي، إصابتها بمرض في الكبد، مؤكدة أنها كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتحسنت بشكل كبير بعد وعكة صحية.



وفي السياق نفى المكتب الإعلامي للنجمة هيفاء وهبي، ما تردد عن إصابتها بمرض خطير في الكبد، موضحا في تصريحات صحفية أنها تعاني من أزمة صحية وأن حالتها تحسنت بشكل كبير.



وظهرت هيفاء وهبي ضيف شرف في مسلسل «الواد سيد شحات» مع الفنان أحمد فهمي ضمن سباق الماراثون الرمضاني 2019.