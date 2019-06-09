اشتراطات وزارة الزراعة لإقامة "بزنس" مزارع التماسيح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اشتراطات لترخيص مزارع إنتاج التماسيح، وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة.



وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي: "ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان، وموافقة جهاز شؤون البيئة،وموافقة الجهة الأمنية الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح،كذلك موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح، وموافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح وسجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي وصورة البطاقة الشخصية ورسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة".



وتشمل أيضًا "طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان".



وقال الدكتور إيهاب هلال، مدير الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الترخيص بإقامة مزرعة تماسيح يسمح بتربية وإنتاج التماسيح وتصدير التمساح ومنتجاته وفقًا للمعايير الدولية التي تحددها اتفاقية "سايتس" لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.