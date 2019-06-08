«حماس» تشكو المماطلة فى تنفيذ «تفاهمات التهدئة»

قالت حركة «حماس» الفلسطينية إن صبرها ينفد تجاه مماطلة الاحتلال الإسرائيلى فى تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الجانبين، مهددة بأن الأيام المقبلة لن تكون «هادئة».



وأبلغت «حماس» مسئولين مصريين، ونيكولاى ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، فى رسالة نشرها موقع «المونيتور» الأمريكى، بأنه «فى حال لم تنفذ تل أبيب الوعود فى تلك التفاهمات فلا تتوقع أن تكون الأيام المقبلة هادئة».

وأوضح «المونيتور» أن هذه الرسالة تأتى بالتزامن مع زيادة حركتى «حماس» و«الجهاد الإسلامى»، الفلسطينيتين، ترسانتهما الصاروخية.

وأكد سهيل الهندى، عضو المكتب السياسى لحركة «حماس»، أن «الاحتلال يتلكأ فيما يتعلق بالتفاهمات التى تم إبرامها فى وقت سابق، والتى تقضى برفع الحصار عن غزة»، مضيفًا: «تعمل تل أبيب على تغيير مساحة الصيد فى بحر غزة من حين لآخر، وهو ما يتناقض مع التفاهمات التى تمت بوساطة مصرية».

وحذّر «الهندى»، فى تصريحات لصحف فلسطينية محلية، من أنه «فى حال استمر هذا الوضع ستكون هناك رؤية مشتركة للفصائل كافة، واستعداد لإعادة النظر فى ملف التفاهمات».

وجدد الاحتلال مطالبه لعدة جهات دولية بالتوسط لإقناع الفلسطينيين بتسلم أموال الضرائب منقوصة، وحوّل الأموال مجددًا إلى حسابات السلطة الفلسطينية، لكن الأخيرة لم تتجاوب مع تلك الوساطات.

فى المقابل، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لتعيين ٥ وزراء جدد دفعة واحدة فى حكومة تسيير الأعمال الحالية، وهم وزراء: التعليم والنقل والإسكان والبناء والزراعة.