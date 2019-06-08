"هنا الروبيكى".. معجزة مدينة الجلود فى الشرق الأوسط

«يد تبنى.. ويد تحمل السلاح».. هذا ليس شعارًا بل حقيقة أكدتها «دولة ٣٠ يونيو» على مدار سنوات مضت، وستظل متمسكة بها فى سنوات طويلة مقبلة؛ حتى تقف مصر على قدميها. تتحرك الدولة المصرية على مختلف الاتجاهات تقريبًا، تبنى مدنًا جديدة، تقضى على العشوائيات، تحفر أنفاقًا هائلة، تشيد طرقًا جديدة، تعيد بناء البنية التحتية.. هذا وغيره الكثير والكثير. هنا نتوقف أمام «ملحمة البناء»، نعرض مجموعة من المشروعات القومية؛ حتى يعرف الجميع أين كنا، وإلى أين وصلنا، وما الذى ننوى فعله فى بلدنا.



على بعد ٥ كيلومترات شمال مدينة بدر، وبالتحديد فى الكيلو ٤٥ على طريق «القاهرة - السويس»، وعلى مساحة إجمالية ١٦٢٩ فدانًا، تمتد مدينة الروبيكى لصناعة الجلود، أكبر مدينة متخصصة بهذه الصناعة فى الشرق الأوسط، التى صدر قرار عن القيادة السياسية بإنشائها لتكون نقلة نوعية وفارقة فى هذا المجال.



هذه النقلة النوعية أدت إلى حماية أهل المهنة من الظروف البيئية الخطرة التى كانوا يعملون فى أجوائها، عبر نقل أصحاب مدابغ الجلود وورشهم من مقرهم القديم بمنطقة المدابغ بسور مجرى العيون إلى الروبيكى، فضلًا عن الارتقاء بالصناعة والوصول بها إلى العالمية، مع تطوير منطقة «مجرى العيون» لتتحول إلى واحدة من المناطق السياحية والترفيهية ذات البُعد الأثرى والتاريخى الجاذب، بعد أن كانت من أكثر الأماكن عشوائية.



أصحاب المدابغ والعمال: الصناعة تحولت إلى الأفضل.. التلوث اختفى.. وازداد شعورنا بالأمان



أخذت الدولة على عاتقها نقل الورش إلى «الروبيكى» بطرق علمية وهندسية وفقًا لأحدث الأساليب المتبعة فى هذا الشأن عالميًا، وتوجت هذه المجهودات بنقل نحو ٩٨٪ من القدرة الإنتاجية لسوق الجلود، ولم تتبق سوى ٥٠ ورشة صغيرة التى تتراوح مساحتها بين ١٠٠ و٣٠٠ متر، وهى غير مؤثرة على الإنتاج، وذلك حسبما ذكرت شركة «القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى»، المسئولة عن إدارة مشروع مدينة الروبيكى للجلود.

وفى سبيل مساندة أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، تحملت الدولة جميع تكاليف فك ونقل وتركيب المعدات الخاصة بالمدابغ من مكانها القديم إلى المدابغ الجديدة بالروبيكى، إضافة إلى صرف تعويضات لأصحاب المدابغ الذين رفضوا الانتقال، بواقع ٢٣٠٠ جنيه عن كل متر، بإجمالى تعويضات للمرحلة الأولى بلغ حوالى ٢٠ مليون جنيه.

وخلال فترة قصيرة من وضع المخطط بدأ العمل بمنطقة الروبيكى، وبدأت نسبة كبيرة من المدابغ التى نُقلت إليها فى الإنتاج لتعمل وفقًا لأحدث النظم والمخططات العالمية، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس للدباغة فقط، لتتحول منطقة الروبيكى إلى نقلة حضارية وعالمية متكاملة فى مجال صناعة الجلود بالشرق الأوسط، إذ لم يكن الأمر مجرد نقل جغرافى لمقر الصناعة بمصر.

وقال أحمد محمد محمود، الذى يمتلك مدبغة بمساحة ١٠٠٠ متر، إن صناعة الجلود تحولت إلى الأفضل بعد نقل الورش من سوق مجرى العيون، خاصة بعد توفير طرق للنقل أيسر وأسرع، موضحًا أن الشوارع بالروبيكى صُممت لتكون واسعة وممتدة بحيث تستطيع أى حاوية «كونتينر» الدخول إلى المدبغة ونقل الجلود، على عكس ما كان يحدث بالسابق حيث كان يضطر العمال إلى حمل الجلود بشكل يدوى ونقلها إلى السيارات التى تنتظر بالخارج، نظرًا لضيق المساحة عند منطقة الورش والمدابغ.

وأشار حسن على أحمد، صاحب مدبغة، إلى أن منطقة سور مجرى العيون كانت تعانى من مشكلات فى البنية التحتية، ما كان يؤدى إلى انسداد مواسير المياه فى المنطقة وبالتالى امتلاء الشوارع بالمياه الملوثة أغلب الأوقات، لافتًا إلى أن الأمر تغير تمامًا بعد الانتقال إلى منطقة الروبيكى، «ولم يعد لمشكلات انسداد مواسير المياه وجود بعد إنشاء الكثير من شبكات المياه وتدشين محطات لمعالجتها وتكريرها بالمنطقة».

ورأى على أحمد، صاحب مدبغة، أن تصميم شوارع مدينة الروبيكى المتميز من حيث المساحة العريضة سمح لأصحاب المدابغ باستيراد ماكينات جديدة وأجهزة حديثة من بعض الدول كإيطاليا وإسبانيا، ما من شأنه الارتقاء بمستوى المنتج المقدم وبالتالى إتاحة فرصة أكبر أمام تصديره، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مستحيلًا وقتما كانت المدابغ تستقر بمنطقة سور مجرى العيون، إذ لم تكن تتوافر المساحة ولا الإمكانيات لدخول هذه الماكينات الحديثة وتشغيلها.

وقال محمود على، صاحب إحدى المدابغ، إنه أصبح يشعر بأن ورشته مؤمنة فى منطقة الروبيكى، على عكس ما كان يشعر به فى سوق مجرى العيون، نظرًا لانتشار شركات الأمن المختلفة داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تكفلت بجميع مصاريف النقل بالكامل، بل وفرت أيضًا سكنًا مجهزًا فى المدينة للعمال، عبارة عن شقق سكنية مساحة الواحدة ٩٠ مترًا بسعر ١٧٥ ألف جنيه فقط، «وهو سعر مناسب جدًا وغير مبالغ فيه».

وأوضح محمود عطا، أحد العمال، أن الانتقال إلى الروبيكى كان له بالغ الأثر فى توفير بيئة عمل نظيفة، واصفًا ذلك بكلماته البسيطة: «حاجة تفتح النفس على الشغل».

وأضاف «عطا» أنه كان يتعرض بشكل دورى للإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة وجود مياه الصرف الصحى فى الشوارع بمنطقة سور مجرى العيون لكن «الأمر اختلف تمامًا فى منطقة الروبيكى التى تضم جميع المرافق اللازمة، فهناك شبكات لمياه الشرب وأخرى مخصصة للصرف الصحى، وبالتالى اختلف مشهد التلوث الذى كان يسيطر على منطقة سور مجرى العيون».

وأشار إلى أنه كان متخوفًا بعض الشىء من فكرة الانتقال للعمل فى الروبيكى، وكان يشعر بأنه لن يتأقلم بسهولة، خاصة بعد أن قضى عمرًا طويلًا فى سور مجرى العيون، ولكن ما اكتشفه هو أن الانتقال كان خطوة صحيحة له ولزملائه.

ووافقه فى الرأى حمدى إبراهيم، العامل بإحدى المدابغ، الذى قال: «العمل فى منطقة سور مجرى العيون كان يشبه العمل فى شقة متهالكة وغير مجهزة، على عكس العمل فى الروبيكى، لأن المناخ مناسب هنا ومعد لإقامة صناعة كاملة ضخمة وليس مجرد دباغة الجلود فقط».

وذكر صبحى شريف، أحد العمال، أن جميع الخدمات اللازمة متوفرة فى منطقة الروبيكى، من مطاعم وكافيهات وكذلك وسائل المواصلات، موضحًا أن هناك يوميًا ٤ حافلات تنقل العمال داخل وخارج المدينة.

وطالب بزيادة عدد هذه الحافلات حتى يتناسب مع الطاقة الإنتاجية للعمال بالمنطقة، التى من المفترض أنها ستزيد خلال الفترة المقبلة.



المشروع أسهم فى تقليل نسبة الفائض وتخفيض الأسعار ورفع مستوى التنافسية



قال نبيل الشيمى، مدير غرفة صناعة ودباغة الجلود، إن انتقال المدابغ إلى منطقة الروبيكى أدى إلى الارتقاء بصناعة الجلود بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وخروج المنتجات بجودة عالية تستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية، علاوة على تكوين مجتمعات صناعية جديدة، ورواج حركة البيع والشراء فى الأسواق الناشئة فيها، ما يحولها إلى منطقة تجارية واسعة النشاط.

وأضاف أن تطوير مستوى صناعة الجلود بالروبيكى يؤدى إلى تقليل الفاقد والتالف أثناء عمليات التصنيع، على العكس من ظروف العمل السيئة بمنطقة سور مجرى العيون، مشيرًا إلى أن تقليل كميات الفاقد من الجلود يؤدى إلى انخفاض أسعارها مع ارتفاع معدل جودتها، ما يصب فى مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دباغة الجلود، أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين نظام العمل بمنطقة سور مجرى العيون ومدينة الروبيكى، فى ظل توافر عوامل تيسير العملية الإنتاجية بشكل كبير بالروبيكى، خاصة مع العمل وفقًا للنظام الأفقى بدلًا من النظام الرأسى «طوابق علوية»، بحيث يتم تسليم أصحاب المدابغ نفس مساحات المدابغ القديمة ولكن بشكل أفقى ما يسهل عملية انتقال العمال وتقليل مشاقهم أثناء العمل وكذلك الإسراع فى عملية الإنتاج.

وذكر أن تخطيط مدينة الروبيكى على مستوى هندسى رائع يجعلها واجهة حضارية مشرفة وجاذبة للمستثمر الأجنبى، الذى أصبح يأتى بنفسه إلى المدينة لشراء الجلود والتعامل مع أصحاب المدابغ، وهو ما لم يكن يحدث فى الماضى.

وكشف «الجباس» عن إنشاء مصانع للجيلاتين، إحدى الصناعات التكميلية لصناعة الجلود، على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة، ونتيجة لهذا قدمت واحدة من كبرى الشركات الألمانية الرائدة فى المجال عرضًا لإنشاء مصنع للجيلاتين بمدينة الروبيكى تحت شعار «حلال».

واعتبر أن اختيار الشركة الألمانية العملاقة مدينة الروبيكى لإنشاء مصنع للجيلاتين على أرضها يعتبر اعترافًا مهنيًا بمعايير الجودة العالمية المتبعة فى المدينة واتباعها كل معايير الأمان وسلامة البيئة.

وأشار إلى الأهمية العظمى لوجود مصنع جيلاتين فى مصر، وهى توفير استيراد الجيلاتين الحلال من ماليزيا وغيرها من البلدان الإسلامية، ما يعد خطوة مهمة فى طريق الاكتفاء الذاتى بمجال صناعة الجيلاتين فى مصر، خاصة فى ظل ندرة وجود مصانع الجيلاتين الحلال على مستوى العالم.

وقال توحيد أنور، عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية صاحب عدد من محلات الأحذية، إن الانتقال إلى الروبيكى ساعد فى ارتفاع جودة المنتجات وتقليل المهدر من الخامات، مضيفًا: «مصر تعتبر من أكبر الدول المصدرة للجلود، ولكن نظرًا لضعف إمكانيات التشطيب بها كان المستورد يكتفى باستيراد الجلود المصرية دون تشطيب، ولكن الوضع اختلف الآن تمامًا عما سبق، إذ إنه بمدينة الروبيكى تتم دباغة الجلود وتصنيعها وتشطيبها بالكامل ما يرفع من جودة المنتج وقيمته أمام المستوردين الأجانب».

نقل نحو ٩٨٪ من ورش سور مجرى العيون إلى «الروبيكى»

الدولة تحملت جميع تكاليف فك ونقل وتركيب المعدات الخاصة بالمدابغ من مكانها القديم إلى الروبيكى

جميع الخدمات اللازمة متوفرة من مطاعم وكافيهات ووسائل مواصلات.. و4 حافلات تنقل العمال داخل وخارج المدينة يوميًا





مركز تكنولوجى.. معامل اختبار خاضعة لمصلحة الكيمياء.. والشركات الصينية تسعى لتوسيع حجم الاستثمارات

انقسم العمل على مشروع الروبيكى إلى ثلاث مراحل، اشتملت الأولى منها، التى انتهت بنسبة ١٠٠٪، على إنشاء ٣٢٣ وحدة على مساحة ٢٠٣ أفدنة، واستهدفت نقل وتطوير المدابغ من سور مجرى العيون إلى الوحدات المطورة، وتمتد المرحلة الثانية على مساحة ١٠٩ أفدنة، واشتملت على وحدات الصناعات الوسيطة والمستخرجة من عملية الدباغة، مثل تصنيع الجيلاتين، وتصنيع السماد الحيوانى، وقد انتهى العمل فى مرافقها بنسبة ١٠٠٪.

أما المرحلة الثالثة فتقام على ١٦١ فدانًا، وتضم المعاهد الفنية للجلود، والصناعات الوسيطة، ومصانع المنتجات الجلدية، وتستوعب ما بين ١٠٠ و١٥٠ مصنعًا للمنتجات الجلدية والإكسسوارات والكماليات، ومنطقتى خدمات، ومنطقة معارض، ومركزًا طبيًا، إضافة إلى مركز تدريب.

ولا تقتصر مدينة الروبيكى على صناعة الجلود فقط، ولكنها تحتوى على العديد من المصانع ومراكز الخدمات المختلفة، مثل مصانع الكيماويات، والمركز التكنولوجى بالمدبغة النموذجية، ومركز الصيانة المعتمد لخدمة مصانع المدينة، وتوفير قطع الغيار اللازمة.

وكذلك تحتوى على ٣ معامل اختبار خاضعة لمصلحة الكيمياء، الأول لإجراء اختبارات الجلود والمواد الكيمياوية، والثانى للاختبارات البيئة، والثالث لاختبارات المياه داخل محطة معالجة المياه بالمدينة.

وتضم «الروبيكى» منطقة محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى والصحى، لتنقية المياه ومعالجتها، لرى منطقة الغابة الشجرية، المقامة على مساحة ٢٨٠ فدانًا، إضافة إلى العديد من مراكز الخدمات العامة، مثل المطاعم وقاعات المؤتمرات والبنوك والمعارض ومكاتب التراخيص، فضلًا عن مستشفى ومركز شرطة ومركز إطفاء ومركز اتصالات.

وتسهيلًا لعمليات انتقال جميع العاملين بطريق مدينة الروبيكى، الذى يبدأ من مدينة بدر إلى طريق جنيفة بمدينة العاشر من رمضان، أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير طريق الروبيكى، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف بوضع طبقة من الأسفلت فى الوصلات المتهالكة، وكذلك وضع العلامات الإرشادية والانتهاء من عمليات الإنارة على جانبى الطريق وإنشاء نقاط التهدئة.

وحققت مدينة الروبيكى طفرة من حيث إقبال المستثمرين الأجانب، نظرًا لوفرة الجلود الخام وتوافر الأيدى العاملة المدربة، فضلًا عن توفر مقومات البنية التحتية القوية.

وأعلن العديد من الشركات الصينية رغبتها فى الاستثمار داخل الروبيكى، وفى مقدمة تلك الشركات، شركة شانج شينج، صاحبة مشروع إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر، على مساحة ٢.١ مليون متر مربع بمدينة السادات.

وتقدمت الشركة بطلب لوزير التجارة والصناعة، خلال فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض القاهرة للجلود، للحصول على حق استغلال وتشغيل مصنع الجلود، الملحق بالمدبغة النموذجية بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، على مساحة ١٨٠٠ متر، ليصبح بذلك أول مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع.

وقال مايو جين، رئيس مجلس إدارة شركة شانج شينج، إن الشركة الصينية تعمل على بدء العملية الإنتاجية بمصنع الجلود بالروبيكى خلال ٣ أشهر من تسلم المصنع وإنهاء إجراءات التخصيص، مشيرًا إلى حرص الشركة على جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الصينية الأخرى للاستثمار فى المنطقة الثالثة بالمشروع المخصصة للمصنوعات الجلدية.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدراسة عدد من العروض المقدمة من بعض الشركات الصينية الراغبة فى الاستثمار فى المرحلة الثالثة من مشروع مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، المخصصة لإنتاج المصنوعات الجلدية، والتى تستهدف إقامة من ١٠ إلى ١٥ مصنعًا للمنتجات تامة الصنع، على أن يتم بدء العملية الإنتاجية بهذه المصانع فى أقرب وقت ممكن، عقب الانتهاء من البنية التحتية والمرافق والإنشاءات، وذلك على مساحة تصل إلى ٤٠ ألف متر.