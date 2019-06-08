"تقييد الشيطان".. محللون خليجيون يتحدثون لـ«الدستور» بعد عامين على الأزمة القطرية

انقضى عامان على إعلان الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها، إلى جانب وقف مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف المشاركة فى عمليات دعم الشرعية فى اليمن، على خلفية دعم الإرهاب وتمويله، دون أن تراوح الأزمة مكانها.



وجمّد الرباعى العربى العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقف التبادل التجارى، واتخذ إجراءات أخرى، بسبب سلوكيات الدوحة وسياستها تجاه المنطقة ودول الجوار والمحيط العربى.



وسلمت الكويت، التى لعبت ولا تزال دور الوسيط لحل هذه الأزمة، مطالب مكونة من ١٣ بندًا للسلطات القطرية من دول المقاطعة لحل الأزمة، إلا أن الحكومة القطرية راوغت ولم تنفذ أيًا منها.

ويبقى السؤال المتجدد عن مصير الأزمة والموقف القطرى من شروط الرباعى العربى لإنهائها، وفى السطور التالية، تستطلع «الدستور» آراء خبراء ومحللين حول مصير الأزمة، وتأثيراتها بعد مضى عامين عليها، وأبرز السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.





فهد ديباجى: لن ينفعهم لا خامنئى ولا أردوغان ولو بعد 100 عام والحل فى الرياض



قال المحلل السياسى السعودى فهد ديباجى: «عندما قررت الدول الأربع إعلان مطالبها الـ١٣ من قطر، فقد أرادت كشف نوايا النظام القطرى أمام الجميع ومعرفة مدى استجابته للمطلب الرئيس بالتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب»، مشيرًا إلى أن رد الفعل القطرى فضح النظام أمام بعض المخدوعين والمتعاونين مع الدوحة.

وأضاف «ديباجى» أن النظام القطرى يقف مع الأعداء ويكيل بمكيالين منذ عشرين عامًا، و«كنّا نصبر عليه بحكم الأخوّة فى الدين وحق الجوار ولكن سياسة الصبر والحلم لم تعد تُجدى نفعًا»، لافتًا إلى أن «النظام القطرى حاول تدويل الأزمة ونقلها لكل دول العالم لعله يجد حلًا لها، ولكن كل المحاولات فشلت». وأوضح: «قبل عام من الآن قلنا لهم إن الحل مع الرياض، لكنهم رفضوا، والآن بعد مضى عام نكرر ونقول لهم لا يزال الحل فى الرياض ولن ينفعهم لا خامنئى ولا أردوغان ولو بعد مائة عام».

وعن نتائج الأزمة، قال «ديباجى» إنه بعد مرور عامين نجح الرباعى العربى فى استعادة الأمان والاستقرار وتوجيه ضربات قاصمة للإرهاب وداعميه وفضح القوى الإقليمية التى تقف خلفه، وهو ما تسبب فى انتكاسات وهزائم ساحقة لحقت بتنظيمات إرهابية ضخمة مثل «داعش» و«النصرة» وغيرهما، كما توالت الانتصارات فى اليمن وليبيا والعراق وسيناء، وتطهرت منطقة «العوامية» فى المملكة العربية السعودية من المخربين وكذلك الأمر فى البحرين.

وأضاف: «فضح الرباعى العربى كذب الإخوان وعملاء السفارات والمرتزقة واختفى بعضهم لأسباب معروفة، كما أصبح اللعب والهجوم القطرى على المكشوف، مثل التورط فى الهجمات التى تعرض لها التحالف العربى فى اليمن»، لافتًا إلى أن الانتعاش الاقتصادى الذى تنعم به دول الرباعى العربى يقابله كساد وترنح فى قطر وحليفتيها إيران وتركيا.

وشدد على أن الرباعى العربى نجح فى تحجيم دور قطر وتأثيرها فى المنطقة، وأسكت الأصوات الداعمة للإرهاب والفوضى، بسبب تجفيف منابع التمويل، و«لم يعد هناك أى صوت نشاز سوى قناة (الجزيرة) التى ستنتهى قريبًا، بعدما أثبتت أنها مجرد جهاز استخباراتى يديره عدد من المرتزقة الذين يستغلون حرية الإعلام والحصانة التى يتمتع بها حول العالم».

وذكر أنه رغم مرور عامين «لا تزال الدوحة تكابر وتراهن على دول تستنزف ثرواتها وتبيع لها الوهم على حساب المواطن القطرى، ولا تزال تدعى أن خروجها عن الصف العربى لم يؤثر فى وضعها وأنها فى حال أفضل مما كانت عليه من قبل».





خالد الزعتر: أوروبا والولايات المتحدة أصبحتا على قناعة بدعم الدوحة الإرهاب





رأى المحلل السياسى السعودى خالد الزعتر أن العزلة التى تعيشها قطر انعكست على المنطقة بأكملها، إذ أدت إلى انحسار التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش بشكل خاص، و«هو ما يعنى أن الرباعى العربى نجح فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب خاصة المال القطرى صاحب الدور الأكبر فى هذا الشأن».

وقال «الزعتر» إن الإجراءات التى اتخذها الرباعى العربى وضعت قطر تحت المجهر العربى والدولى وكشف الكثير من الأوراق الخفية، وأبرزها دعم قطر التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة أصبحتا على قناعة تامة بدعم النظام القطرى التنظيمات الإرهابية و«هو نجاح كبير للجهود العربية التى فضحت وسلطت الضوء على هذا الأمر».

وأوضح: «تتعالى الأصوات الآن فى الدول الأوروبية وأمريكا محذرة من دعم قطر التنظيمات الإرهابية، وخاصة جماعة الإخوان، وهو ما يعكس نجاح الدبلوماسية الرباعية، وفشل قطر».

وذكر أن العقلية القطرية تحاول حتى هذه اللحظة إخراج المطالب الـ١٣ التى قدمها الرباعى من سياقها الطبيعى، وهو تصحيح مسار السياسة القطرية ووقف عبثها بأمن واستقرار المنطقة، إلى محاولة تصوير أن هذه المطالب تأتى للانتقاص من السيادة القطرية، وهى قراءة قطرية مغايرة للحقيقة.

ورأى أن استمرار قطر فى هذه القراءة المغايرة للحقيقة يعكس عدم وجود رغبة فى أن تكون جزءًا من الأمة العربية، موضحًا: «هى لا تزال مستمرة فى الانحياز للسياسات الفارسية والتركية والاستسلام للتغلغل الإخوانى فى مفاصل الدولة».

وأشار «الزعتر» إلى أن هذه المطالب العربية من قطر «حق مشروع للدول التى تضررت من السياسات القطرية، وهى طوق نجاة تمده هذه الدول للدوحة بدلًا من أن تكون رهينة فى يد إيران وتركيا اللتين تسعيان للاستمرار فى استغلال قطر واستخدامها كأداة من أدواتها الرامية لتحقيق مخططات الفوضى والتوسع فى المنطقة».

وعن تصوراته لمستقبل الأزمة، قال: «من جهة دول الرباعى لا يزال هناك إصرار على حتمية تنفيذ الدوحة المطالب الـ١٣ التى قدمتها، أما بالنسبة للدوحة، فإن استمرار الوضع الحالى يعنى أنها ستكون الخاسر الأكبر، وهو ما نشاهده من أزمات وخسائر اقتصادية، آخرها تراجع الخطوط الجوية القطرية عن خطط التوسع، وتعليقها أعمالها فى غرب ووسط إفريقيا بسبب الخسائر التى تكبدتها مؤخرًا».

وخلص «الزعتر» إلى أنه بالرغم من المليارات التى دفعتها قطر لشركات العلاقات العامة فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتبييض صفحتها من دعمها للإرهاب، فإن الأصوات داخل الأروقة الغربية تتصاعد فى الحديث عن دعم قطر للإرهاب، والتحذير من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات قوية أن كثيرًا من الدول الأوروبية تعتزم تصنيف الإخوان «منظمة إرهابية».



محمد الشهرى: تلبية المطالب أو التحول إلى دولة منبوذة إقليميًا ودوليًا



شدد محمد الشهرى، رئيس تحرير صحيفة «الوطن» السعودية، على أنه فى ظل استمرار التعنت القطرى وسياسة التحريض عبر المنابر الإعلامية فإن «الأزمة بلا شك ستظل مستمرة ما لم يلب تنظيم الحمدين المطالب المشروعة للرباعى العربى، خاصة وقف السياسة العدائية ودعم الإرهاب وإيواء المنظمات المتطرفة».

وقال «الشهرى» إن الرباعى العربى مُحق فى مطالبه وهو ما تدركه الدول الكبرى، لافتًا إلى أن «حقيقة هذا النظام تنكشف يومًا بعد يوم أمام العالم، وبالتالى فإن تنظيم الحمدين مهما حاول المكابرة وتجييش الرأى العام واستخدام أبواقه بادعاء المظلومية، فإن الواقع والحقائق تثبت أن هذا التنظيم يرمى إلى زعزعة الاستقرار والأمن فى المنطقة من خلال الارتماء فى أحضان إيران وتركيا». ورأى أن قطر فى نهاية المطاف لا بد أن تلبى جميع مطالب الرباعى العربى وتصحح مسارها حتى لا تتحول إلى دولة منبوذة إقليميًا ودوليًا. وشدد على أنه لا تراجع من جانب الرباعى العربى عن ضرورة التزام قطر بالمطالب، معتبرًا أن ما يقوم به «تنظيم الحمدين» من سياسات وتحركات أضرت ليس فقط بأشقائه فى الإقليم، بل بالدول العربية المحبة للسلام والأمن.



سعد راشد: الأزمة أثبتت وقوف «تنظيم الحمدين» وراء نشر الفوضى فى الشرق الأوسط



اعتبر الكاتب والمحلل السياسى البحرينى سعد راشد أن الأزمة القطرية أثبتت وقوف النظام القطرى وراء نشر الفوضى فى منطقة الشرق الأوسط، و«الدليل على ذلك أن الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب شهدت استقرارًا بعد تجميد علاقاتها مع قطر». وقال «راشد»: «هذا الأمر انعكس على المستوى الأمنى للمنطقة التى كانت تشهد عمليات إرهابية نوعية ومكثفة تهدف لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى، وهو ما انحسر بشكل كبير عقب تسليط الضوء على الدور القطرى المشبوه فى هذا الأمر».

وشدد على أن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب جاء ملبيًا لمطالب الشعوب العربية فى توحيد الصف لمحاربة الكيانات الإرهابية والمتطرفين، لافتًا إلى أن «موقف الرباعى منذ بدء الأزمة لم يتغير، وهذا ما جعل النظام القطرى يستنفر جهوده لإيجاد مخرج لأزمته من خلال استجداء الدعم الدولى».

وحول توقعاته لمستقبل الأزمة، رأى «راشد» أن الأزمة القطرية ستنتهى قريبًا إذ إن القرار العربى الموحد سيجعل الدوحة تعيد ترتيب أوراقها لا محالة، معتبرًا أن الأمر مسألة وقت لإنهاء الأزمة ورجوع قطر للصف الخليجى والعربى.

وشدد على ضرورة إقصاء قادة الكيانات الإرهابية من المشهد القطرى، أما إذا حدث العكس فإن الأزمة ستستمر، معربًا عن أمله فى أن تقرأ الدوحة التطورات الإقليمية بالمنطقة جيدًا.

وردًا على سؤاله حول أبرز الآليات التى يمكن للرباعى العربى اتخاذها خلال العام الجديد من الأزمة، ذكر أن الرباعى العربى اكتفى بالإجراءات التى اتخذها الفترة الماضية، وعلى رأسها إعداد قوائم بالكيانات الإرهابية، والعمل على كشف خبايا «تنظيم الحمدين» وفضحه إقليميًا ودوليًا.

وتوقع «راشد» أن يستخدم الرباعى حاليًا ورقة الضغط الدولية فى حال تجاوزت الدوحة الخطوط الحمراء الخاصة بسيادة دول الرباعى، وأصرت على نشر الفوضى فى منطقة الشرق الأوسط.



باحث فى الشأن التركى: أنقرة تحتاج إلى قطر مصدرًا للأموال الغزيرة



فيما يخص العلاقات القطرية- التركية، قال كرم سعيد، الباحث فى الشأن التركى، إن قطر وتركيا تجمعهما عدة مشتركات منها اتباع سياسة التدخل فى شئون دول الإقليم، وكل منهما يدعم الإسلام السياسى، ولديه توترات مع المحيط الإقليمى والدولى، و«بالتالى هناك بيئة خصبة لاستمرار التحالف التركى القطرى». وأضاف «سعيد» أن قطر وتركيا فى حاجة إلى بعضهما بعضًا فى أزمات الداخل، إذ تعانى تركيا من أزمة اقتصادية شديدة الوطأة، وبالتالى فهى بحاجة إلى المال القطرى للخروج من هذه الأزمة، و«هو ما ظهر فى دعم قطر لتركيا بنحو ١٥ مليار دولار كودائع واستثمارات».

وواصل أن قطر أيضًا بحاجة إلى تركيا فى ظل استمرار عزلتها العربية، لا سيما أن تركيا كانت إحدى الدول الداعمة لقطر بجانب إيران فى إمدادها باحتياجاتها من المواد الغذائية، كما ظهر أيضًا هذا التعاون فى بيع تركيا مصنعًا للدبابات إلى قطر. وشدد على أن هناك عوامل لاستمرار هذه العلاقة، إلا أن تداعياتها على البلدين ربما تكون سلبية، إذ إنها ستزيد من مساحة التوتر بينهما وبين المحيطين الإقليمى والدولى، لا سيما فى ظل التوتر الحالى فى العلاقات التركية مع العالم العربى وأوروبا والولايات المتحدة. وتابع: «تأثرت الدوحة بشدة من الأزمة خاصة الاقتصاد الذى بات فى خطر محدق وهو ما أشارت إليه الوكالات الدولية المتخصصة فى هذا الشأن، بعد أن أسرفت قطر فى إنفاق المال، والاتكاء على صندوق الثروة السيادى للدولة».

المطالب الـ13

أن تعلن قطر رسميًا خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية فى قطر، كما يجب على قطر طرد عناصر الحرس الثورى الإيرانى من قطر وقطع أى تعاون عسكرى مشترك مع إيران، ولن يُسمح إلا بالتبادل التجارى مع إيران الذى يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرّض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجى للخطر، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.

تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع «المنظمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية»، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام «المعروف سابقًا باسم جبهة النصرة» وحزب الله اللبنانى. ويتعين على قطر أن تصنف رسميًا تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التى أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استنادًا إلى أى قائمة مستقبلية ستعلنها البلدان الأربعة فى وقت لاحق.

أن تقوم قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التى يجرى بناؤها حاليًا، ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضى القطرية.

وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التى تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى.

تسليم «الشخصيات الإرهابية» والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية، وتجميد أصولهم وتقديم أى معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.

إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها.

وقف التدخل فى الشئون الداخلية للبلدان ذات السيادة، ووقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وسحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.

أن تدفع قطر تعويضات عن الخسائر فى الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر فى السنوات الأخيرة، وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.

يجب على قطر أن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية فى عام ٢٠١٤.

تقديم قطر كل التفاصيل الشخصية حول جميع أعضاء المعارضة الذين دعمتهم قطر وتفاصيل كل الدعم الذى قدمته قطر لهم فى الماضى، ووقف جميع الاتصالات مع المعارضة السياسية فى السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وتسليم جميع الملفات التى تفصل بيانات اتصالات قطر مع الجماعات المعارضة ودعمها لها.

إغلاق قطر جميع المنصات الإخبارية التى تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما فى ذلك «عربى٢١»، «رصد»، «العربى الجديد»، «مكملين»، و«Middle East Eye»، إلخ.. هذه بعض الأمثلة، ونعنى هنا جميع المنصات التى تمولها قطر.

الموافقة على جميع المطالب خلال ١٠ أيام من تقديمها إلى قطر، أو تصبح القائمة لاغية، و«لا تحدد الوثيقة ما ستفعله البلدان إذا رفضت قطر الامتثال».

الموافقة على مراجعات شهرية خلال العام الأول بعد الموافقة على المطالب، ثم مرة واحدة كل ربع عام خلال السنة الثانية، وعلى مدى السنوات العشر التالية، ستتم مراقبة امتثال قطر سنويًا.