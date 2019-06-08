إياد نصار: ليس لدىَّ هاجس البطولة المطلقة.. و«كازابلانكا» من أهم الأفلام خلال العيد

- حسابات السوق تغيرت.. وجمهور العيد لا يبحث عن الكوميديا فقط

- قال إنه ابتعد عن الدراما باختياره ويرغب فى تقديم «الكوميديا السوداء»

- لا أخطط لمستقبلى.. وأسعى لتطوير إمكانياتى خلال الفترة المقبلة



ابتعد الفنان إياد نصار عن الدراما رغم النجاح الذى حققته أدواره خلال المواسم الماضية، وكان آخرها دوره فى مسلسل «هذا المساء»، لكنه يسعى إلى إثبات النجاح على الشاشة الكبيرة، من خلال أدوار مختلفة ومتنوعة. ويشارك الفنان فى موسم عيد الفطر السينمائى بفيلم «كازابلانكا» الذى يجسد خلال أحداثه شخصية أحد لصوص البحر أو القراصنة، فى جو من التشويق والإثارة، إلى جانب دوره فى فيلم «الممر». «الدستور» التقت «إياد» فى حوار كشف خلاله عن أسباب تركيزه فى السينما خلال الفترة الحالية، وغيابه عن موسم الدراما الرمضانية، متحدثًا عن مصير مسلسلى «ضد القانون» و«بليغ حمدى».



■ بداية كيف استقبلت ردود الأفعال حول «كازابلانكا»؟

- سعيد جدًا بردود الأفعال التى وصلتنى حتى الآن، ورغم غيابى عن الدراما هذا العام إلا أن مشاركتى السينمائية عوضت هذا الغياب، و«الحمد لله على النجاح الذى أدرك أنه هبة من الله».

■ ماذا عن دورك فى الفيلم؟

- أجسد شخصية لص محترف، وهو ما استدعى تغيير شكلى، ليتلاءم مع الدور، فاللصوص يتميزون بأشكال مختلفة، خاصة إذا كانوا لصوص سفن، وأعتبر الدور من الأدوار المحورية فى حياتى الفنية، خاصة أننى أحاول تقديم أدوار متنوعة طوال الوقت، حتى لا يحصرنى الجمهور فى قالب معين، وهو ما دفعنى للموافقة على المشاركة ‏فى «كازابلانكا»، الذى يتميز بنوع جديد من الأكشن.

وأقدم خلال أحداث الفيلم شخصية «رشيد الطيار» هجام البحر الذى تربطه علاقات متشابكة مع عدد من الشخصيات الخارجة على القانون، ويروى الفيلم حكاية ٣ أصدقاء تفرقوا لأسباب تتعلق بالصراع على المال.

وأعتقد أن «كازابلانكا» من أهم الأفلام المعروضة فى السينمات هذا الموسم، وأنه يفتح لى المجال لتقديم نوع جديد من الأعمال التى لم يعتد الجمهور على مشاهدتى بها فى السينما التى أركز عليها فى الفترة المقبلة، لأنها التى تؤرخ للفنان، فذاكرة الدراما مثل ذاكرة السمك، خاصة مع وجود مسافة زمنية طويلة بين كل موسم، تقترب من عام كامل.

■ من رشحك لدور «رشيد الطيار»؟

- المنتج وليد منصور والمخرج بيتر ميمى هما من رشحانى للعمل، وبعد قراءتى السيناريو تحمست للمشاركة فيه، خاصة أنه يحتوى على جميع عناصر النجاح، وبذلت مجهودًا كبيرًا فى مذاكرة الشخصية، حتى يخرج الدور على أفضل صورة، وبطريقة احترافية.

ومن حسن حظى أن العمل جمعنى ‏بالفنان أمير كرارة، مرة أخرى، خاصة أنه يحظى بنجومية حقيقية ويتمتع بحب الناس.‏

■ هل واجهتك صعوبات فى تصوير الفيلم؟

- تصوير الفيلم كان مرهقًا لكل صناعه، لكن رغبتنا فى تقديم عمل مهم، يحفر مكانه فى ذاكرة السينما، كانت سببًا فى إصرار كل نجوم العمل على إخراج أفضل ما لديهم، لتقديم فيلم مميز ينافس بقوة، وأعتقد أن أصعب مشهد فى الفيلم هو مشهد السباحة، فأنا لا أجيدها بشكل احترافى ولكننى اضطررت للحصول على كورس مكثف بإحدى الأكاديميات المتخصصة؛ لتقديم المشهد بتقنية عالية ورفضت الاستعانة بـ«دوبلير».

■ هل تخوفت من مشاركتك فى أكثر من عمل سينمائى هذا العام؟

- لم أشعر بالقلق على الإطلاق، ودفعنى ذلك إلى مزيد من العمل على تطوير إمكانياتى، لتقديم أفضل ما لدى، وحاولت التفريق بين الشخصيات بشكل كبير، من حيث الشكل والأداء، حتى لا يشعر الجمهور بالملل.

■ هل تتفق مع الرأى القائل بأن نوعية الأفلام المعروضة هذا الموسم تختلف عن تلك التى يفضلها جمهور العيد؟

- حتى السنوات القليلة الماضية، كان المنتجون يخشون من تقديم أفلام الأكشن فى موسمى الأعياد، لكن حسابات السوق تغيرت تمامًا، ولم يعد الجمهور يبحث عن الأعمال الكوميدية فقط، بل أصبح واعيًا وباحثًا عن المحتوى الجيد بغض النظر عن تصنيفه، وهذا ما فتح المجال أمام تقديم أعمال سينمائية متنوعة، وأعتقد أن جرعة الأكشن فى فيلم «كازابلانكا» سوف تجتذب الجمهور من فئات عمرية مختلفة.

■ هل تفضل تقديم الأدوار المركبة والصعبة؟

- أرفض مصطلح الشخصية المركبة تمامًا، وأرى أن الشخصيات الواقعية هى شخصيات مركبة بالضرورة، لأنها تمر بتجارب متنوعة ومراحل عدة تجعلها ذات خبرة بالانفعالات والمشاعر، ولا بد من تقديمها كما هى فى الواقع، فقط الطفل الوليد هو الذى يعتبر من الشخصيات غير المركبة، ولكن بتفاعله مع الحياة يكتسب هذه الصفة.

وبالتالى فتقديم لون واحد من الشخصية لا يستهوينى، وإذا ما عرض على دور يقدمنى على وتيرة واحدة، ولون واحد، فأقوم بتغييره بشكل كبير.

■ ماذا عن خطط إياد نصار المستقبلية؟

- ليس لدى أى خطط، فأنا أترك الأمور تسير بشكل طبيعى، ولا أحدد ماذا سأقدم فى الفترة المقبلة، وهكذا أصبح متاحًا لكل الاختيارات، وأخشى أن أحصر نفسى فى شكل معين إذا ما وضعت خطة أو هدفًا محددًا لأعمالى.

■ هل من الممكن أن نرى إياد فى دور كوميدى؟

- أتمنى ذلك، ولكننى أرغب فى تقديم الكوميديا السوداء، وليس الكوميديا التى تهدف للضحك فقط، فسبق أن قدمت الكوميديا خلال أحد البرامج ووجدت أن الكوميديا صعبة جدًا، وأعتقد أننى لو قدمت اللون الكوميدى لا بد أن يكون النص ذا تركيبة خاصة وليس كوميديا خالصة.

■ هل تشغلك مساحة الدور فى الأعمال التى تشارك بها؟

- إطلاقا.. لا تشغلنى مثل هذه الأمور، فالدور مهما كان حجمه سيضيف إلى الفنان إذا كان مكتوبًا بشكل جيد، خاصة إذا أخذنى إلى جانب آخر لم ألعبه فى تاريخى الفنى، فأنا أقوم بدور ضيف شرف فى فيلم «ولاد رزق»؛ لأن الدور استفزنى جدًا لتقديمه، وعندى ثقة بينى وبين جمهورى فى كل ما أقدمه، وهو ما يجعلنى أختار الدور بعناية.

■ نلاحظ أن البطولة المطلقة ليست ضمن أولوياتك.. لماذا؟

- بكل تأكيد.. وليس لدى هاجس البطولة المطلقة، فكتابة نص يحتوى على بطل مطلق ويكون مفصلا لنجم معين هو أمر مرفوض بالنسبة لى، لأن هذه المغامرة غالبًا ما تنتهى بالفشل.

■ هل يحلم إياد نصار بالوصول إلى العالمية؟

- أكيد أحلم بذلك، وأتمنى أن أجد النص الذى يقدمنى للجمهور العالمى، فقد سبق أن قدمت تجربة واحدة، وأتمنى أن تتكرر مرة أخرى.

■ هل ابتعادك عن الدراما يأتى لصالح السينما؟

- ابتعدت عن الدراما باختيارى، ووجدت أنه حان الوقت للتركيز فى السينما بشكل كبير عن الفترة الماضية، خاصة أننى تلقيت العديد من المشروعات المهمة فى السينما التى وافقت عليها كلها، لاختلافها وأهميتها؛ فبعد تقديمى مسلسل «هذا المساء» والنجاح الذى حققه أصبحت مترددًا تجاه قبول الأعمال التليفزيونية.

■ ما مصير مسلسل «ضد القانون»؟

- هذا المشروع توقف تمامًا، وكانت لدى عدة ملاحظات على سيناريو العمل ولم يتم تنفيذها، لذلك قررت الاعتذار عنه، أما هذا الموسم فكل ما عرض على من سيناريوهات لم يعجبنى، ولم أجد العمل الذى يشدنى لتنفيذه.

■ قلت إنك بصدد التحضير لمسلسل عن قصة حياة بليغ حمدى.. هل لا يزال المشروع قائمًا؟

- المشروع قائم بالفعل، ولكن لا يوجد موعد محدد لتنفيذه، خاصة أنه يحتاج إلى وقت كبير لتنفيذه ليخرج بشكل لائق، ولا بد أن يكون ممولًا بشكل جيد، وله ميزانية كبيرة، كما أنه يحتاج تحضيرات كثيرة من حيث اختيار الأبطال والاعتماد على المراجع.

