4 مرشحين لخلافة لاسارتى.. والقائمة النهائية للأهلى خلال أيام

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة طه إسماعيل، منتصف الأسبوع الجارى، جلسة لتحديد الشكل النهائى لقائمة الفريق الأول فى الموسم المقبل، بجانب «غربلة» قطاع الناشئين واختيار الأجهزة الفنية الجديدة للفرق.

ويناقش الاجتماع بعض العروض التى وصلت للاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفنى، مثل إسلام محارب وأحمد حمودى وأحمد الشيخ ومحمد شريف وعلى لطفى وأحمد علاء، وكذلك العروض المقدمة لشراء عدد من اللاعبين الصاعدين، أمثال العربى بدر ومصطفى شوبير ومحمد عصام الغندور وكريم يحيى.

وكشف مصدر بإدارة الأهلى عن أن لجنة التخطيط استقرت على ٤ أسماء مقترحة لخلافة المدير الفنى الحالى مارتن لاسارتى، على رأسهم الكرواتى برانكو إيفانكوفيتش والهولندى فيليب كوكو، بالإضافة إلى مدربين آخرين أحدهما ألمانى والآخر برتغالى، مع وضع الفرنسى سيبستيان ديسابر، المدير الفنى للمنتخب الأوغندى، فى الحسابات حال تعثر المفاوضات مع المدربين الأربعة.



وطلب محمود الخطيب، رئيس النادى، من الثنائى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، العمل على تمديد تعاقد الظهير الأيسر حسين السيد لمدة ٣ مواسم، من أجل إفساد مخطط الزمالك الهادف لخطف اللاعب، بعد تهديداته بفسخ تعاقده المستمر لمدة موسم آخر إثر انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى.



وتلقى الظهير الأيمن باسم على ٤ عروض جديدة من أندية المصرى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى والجونة، وطالب بحقه فى الرحيل المجانى، وهو ما رفضته إدارة الكرة التى اشترطت الحصول على مبلغ مالى قبل الموافقة على بيعه.



كما اقترب فادى محمد، لاعب فريق الناشئين من مواليد ١٩٩٩، من الانضمام إلى أحد الأندية الدنماركية قبل بداية الموسم الكروى الجديد مع اقتراب الصفقة من نهايتها عقب الاتفاق على معظم التفاصيل.



وعرض الأهلى على إدارة الإسماعيلى مبلغ ١٥ مليون جنيه وعددًا من اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم من قبل الجهاز الفنى بالقلعة الحمراء، مقابل ضم محمود متولى، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وينتهى عقد «متولى» مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل.



ويبحث الأهلى عرض ١٥ مليون جنيه على إدارة المصرى وانتقال اللاعب أحمد الشيخ للفريق البورسعيدى، مقابل التعاقد مع إسلام عيسى، لاعب وسط المصرى.

وتلقى المارد الأحمر عرضًا من الجونة للتعاقد مع العربى بدر، لاعب الفريق الصاعد، الذى يتنافس عليه عدد من فرق الدورى، من بينها طنطا، العائد لدورى الأضواء والشهرة، إضافة إلى إنبى وسموحة.