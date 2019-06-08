الزمالك يطلب 3 ملايين دولار لإعارة كهربا.. ويبحث التعاقد مع مدرب أجنبى

طلبت إدارة نادى الزمالك الحصول على ٣ ملايين دولار نظير إعارة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» خلال الموسم المقبل، بعد العروض التى تلقاها اللاعب من بعض الأندية على رأسها اتحاد جدة والشباب السعوديان.



ويتمسك مسئولو الزمالك بخروج اللاعب للإعارة فقط وعدم الاستغناء النهائى عنه، وذلك بأن يمدد عقده مع النادى بشكل رسمى قبل الإعارة، ضمانًا لعودته بنهاية تلك الفترة وقطع الطريق أمام انضمامه للنادى الأهلى، خاصة بعد مفاوضات الأخير لضمه رغم نفى اللاعب الأمر جملة وتفصيلًا، وتشديده على رغبته فى الاستمرار مع الزمالك.



ورفض مسئولو الزمالك كل العروض التى تلقاها مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش، عقب انتهاء إعارته إلى صفوف الفريق العسكرى.



ودخل نادى الإسماعيلى فى خط المفاوضات مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات الثلاثى أيمن حفنى وبهاء مجدى وأحمد مدبولى خلال الموسم المقبل، بينما لم تحسم إدارة «الأبيض» مصير اللاعبين الثلاثة حتى الآن، وتركت الأمر للجهاز الفنى للفريق.



ويميل رئيس القلعة البيضاء للإبقاء على أيمن حفنى رافضًا رحيله، بينما تميل الإدارة لرحيل أحمد مدبولى، بسبب استبعاده وعدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسى طوال الموسم الجارى.

ورحب خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، بعودة باسم مرسى، مهاجم الفريق المعار لسموحة، متعهدًا بإعادته لسابق عهده.

فيما أبدى أمير مرتضى، المشرف على الفريق، تحفظه الذى يصل لحد الرفض، حيث يرى أن اللاعب لن يقدم جديدًا مع الفريق بعدما فشل فى إثبات جدارته منذ خروجه للإعارة بداية من الموسم الماضى، سواء فى اليونان، أو فى الدور الثانى مع سموحة.

وتلقى أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، للمفاضلة بينهم واختيار أحدهم للتعاقد معه لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.