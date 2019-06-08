

أنا فتاة شوارع

خرجتُ

مثل فضيحة قروية،

تدق الأبواب،

حتى تلطخها بالدم

خرجتُ غائمةً كوجه الحياة،

والزمنِ الضائع،

مطعونةً بالأسئلة،

المعلقة فى السماء

روحى هى دمى المحبوس،

وصوتى ذكرى بعيدة

لم أتحدث يومًا مع المطر،

لم أسر مع سحابة،

لم أنظر إلى النجوم

وقفتُ تحت الشمس كثيرًا،

لكنها لم تنر عتمة أعماقى،

ولم تدلنى على السر

أنا فتاة شوارع،

النهار يوزعنى على الطرقات،

فيبدو وجودى كغياب تام،

والليل

حين ينشر ظلامه فى جسدى،

أرتفع عن الأرض،

فلا تسألونى عن اسمى!

أصواتكم ملفوفة حول عنقى،

عيونكم هى حزنى الدائم،

خطواتكم هى حذائى المثقوب،

والأرض ثوبى الوحيد.

