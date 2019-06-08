

أبحثُ عن آخر

له عينان ضائعتان،

ويدٌ تعرفُ كيف تقبضُ على الهواء،

وجسدٌ يطفئه النهار

أُفضِّلُ أن أراه وحيدًا،

فى أحد الشوارع،

واقفًا مثل شجرة عارية،

لا يلتفتُ إليها أحد،

لكنها لا تتوقف عن مد جذورها،

وخلع ثيابها على الملأ

أريدُ أن أدقق النظر فى وجهه،

أتابعه

وهو يضع قدمه على الأرض،

أريد أن أشاهد حكايته

وهى تشقّ العتمة،

هل تسير مستقيمة،

أم تتبعثر فى الفراغ؟

سأجلس صامتة،

مثل كتلة صماء،

يدحرجها الطريق،

ولا ينظر إليها الرب مرة واحدة،

وقبل أن نفترق؛

أَلفُّ صوته على يدى،

أطفئ عينيه،

أُطيِّر حذاءه فى الهواء،

ثم أبكى بشدة.

