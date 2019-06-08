مدرب منتخب كرة اليد الشاطئية: جاهزون لتحدى بطولة إفريقيا

أكد وائل عبدالعاطي، المدير الفنى للمنتخب المصري لكرة اليد الشاطئية، أن منتخب الفراعنة جاهز لبطولة إفريقيا التي ستقام في الرأس الأخضر بداية من يوم 14 يونيو الجاري، وأن المنتخب جاهز لاحتلال المراكز الأولى والتأهل لبطولة العالم في إيطاليا والتأهل إلى أوليمبياد الشاطئية في كاليفورنيا بفضل جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري واللجنة الأوليمبية في توفير جميع سبل النجاح لمنتخب مصر.



وقال المدير الفنى للمنتخب المصري لكرة اليد الشاطئية- فى تصريح صحفي اليوم السبت- إن المنتخب نظم معسكرًا مغلقًا بمدينة الإسكندرية على ثلاث مراحل تم تجميع أكثر من لاعب بارز حتى تم الاستقرار على اللاعبين الذين سيخوضون البطولة.



وتابع: "نحن الآن في معسكر مغلق حتى موعد السفر فجر الأربعاء 12 يونيو الجاري وقبل بدء المنافسات بيومين حتى يستطيع اللاعبون التأقلم على الأجواء".



وأضاف: "ستكون بداية الانطلاق يوم 14 يونيو أمام منتخب نيجيريا ثم في اليوم التالي أمام كينيا وتعتبر المباراة الأولى هي مفتاح الوصول لما نريده إن شاء الله ولدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين الذين سيخوضون البطولة حيث إنهم لديهم خبرات كبيرة في كرة اليد الشاطئية، وهناك من تأهل منهم لبطولة العالم أكثر من مرة، والحمد لله الوحدات التدريبية تعطينا الأفضلية حيث إن جميع اللاعبين لم نعطهم فترة الراحة الكافية نتيجة انتهاء دوري المحترفين منذ فترة بسيطة ولكن هناك جهازًا فنيًا يعمل بكل اجتهاد لرفع اسم وراية مصر".