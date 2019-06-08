غدًا.. بدء أولى جلسات المجمع المقدس

تبدأ لجان السكرتارية واللجان المتخصصة بالمجمع المقدس، أولى اجتماعاتها، غدًا الأحد 9 يونيو، وعلى مدار أربعة أيام متتالية.



ومن المقرر أن تختتم لجان السكرتارية واللجان المتخصصة بالمجمع المقدس، اجتماعاتها بالجلسة الختامية والرئيسية التي يترأسها البابا تواضروس، يوم الخميس 13 يونيو الجارى، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي العامر بصحراء وادى النطرون، لاعتماد التوصيات النهائية للمجمع المقدس، والتي اتخذتها لجان المجمع خلال مدة انعقاده.



ويشارك بحضور جلسات المجمع المقدس، عدد غفير من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على رأسهم الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي والبساتين ودار السلام وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس.



وأوضحت مصادر كنسية مطلعة لـ"الدستور"، أنه خلال اجتماعات لجان المجمع المقدس سيتم مناقشة الملفات المطروحة على أجندة تلك اللجان.