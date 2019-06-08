ربع مليار يورو فاتورة صفقات ريال مدريد حتى الآن

عزز فريق ريال مدريد الإسبانى تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، صفوفه بضم البلجيكى إيدين هازارد نجم تشيلسى الإنجليزى مقابل 100 مليون يورو، استعدادا للموسم الجديد والذى يسعى فيه الفريق للعودة إلى المنافسة على كل الألقاب بعد الخروج بلا أى لقب الموسم الماضى.



وأصبح هازارد الصفقة الرابعة فى ريال مدريد هذا الموسم بعد كل من لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت وإيدير ميليتاو مدافع بورتو وبودريجو ظهير أيسر سانتوس البرازيلي، فى الوقت الذى لازالت تنتظر فيه جماهير ريال مدريد قدوم بول بوجبا أو كريستيان إيركسن.



وأنفق ريال مدريد حتى الآن 255 مليون يورو فى إطار خطة إعادة تجديد دماء الفريق حيث أنفقها كالتالي..



100 مليون يورو - هازارد



60 مليون يورو - لوكا يوفيتش



50 مليون يورو - إيدير ميليتاو



45 مليون يورو - رودريجو



وكان ريال مدريد قد تعاقد مع رودريجو وميليتاو فى وقت سابق ولم يتم تقديم الصفقات للجماهير حتى الآن.