تعرف على مكافأة بطل دورى الأمم الأوروبية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الجائزة المالية للفائز بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم، والتى يتنافس على لقبها منتخبا هولندا والبرتغال.



ويواجه منتخب البرتغال نظيره الهولندى غدًا، الأحد، فى نهائى دورى الأمم الأوروبية على ملعب "الدراجاو".



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المنتخب الفائز بلقب دورى الأمم الأوروبية سيحصل على 10.5 مليون يورو، بينما سيتقاضى صاحب المركز الثاني 9 ملايين يورو.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعد جائزة كبيرة للفائز بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية.



وعلى الرغم من أن البطولة لن يكون لها أى تأثير، على سبيل المثال لتأمين مقعدًا في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل، إلا أن الفائز بها ستتم مكافأته جيدًا من الناحية المالية.



ويطمح البرتغال أو هولندا فى الفوز بالمركز الأول للحصول على 10.5 مليون يورو، ويتقاضى الثانى 9 ملايين يورو أما الثالث فسيحصل على 8 ملايين يورو أمام الرابع 7 ملايين يورو.