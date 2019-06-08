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رياضة
السبت 08/يونيو/2019 - 07:21 م

ديوكوفيتش غاضب بشأن الظروف الجوية عقب وداع بطولة فرنسا المفتوحة

ديوكوفيتش
ديوكوفيتش
dostor.org/2657727

قال نوفاك ديوكوفيتش إن الظروف الجوية خلال خسارته أمام دومينيك تيم خلال يومي الجمعة والسبت كانت واحدة بين الأسوأ خلال مسيرته عقب تبخر آماله في الفوز بلقبه الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في قبل نهائي عاصف.

وخسر ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بنتيجة 2-6 و6-3 و1-3 امس الجمعة عندما توقفت المباراة بسبب الأمطار ثم تأجلت لليوم التالي على نحو مفاجئ رغم أن الأجواء كانت جافة على نحو كبير لكن في وجود رياح.

وعند استئناف المباراة اليوم كانت لا تزال الرياح شديدة في ملعب فيليب شاترييه وتوقف اللعب لمدة ساعة مرة أخرى قبل أن يحسم تيم الفوز المثير بنتيجة 6-2 و3-6 و7-5 و5-7 و7-5.

وسيلتقي اللاعب النمساوي مع رفائيل نادال في النهائي غدا الأحد بينما سيدخل ديوكوفيتش موسم البطولات على الملاعب العشبية بعد تبخر حلمه في الفوز بكافة البطولات الكبرى على التوالي للمرة الثانية في مسيرته.

وقال ديوكوفيتش (32 عاما) بغضب للصحفيين عقب دقائق من توقف سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولات الكبرى عند 26 مباراة "واحدة من أسوأ الظروف المناخية التي كنت طرفا فيها. أعني عندما
تخوض مباراة في هذه الأجواء العاصفة من الصعب تقديم أفضل ما لديك. الأمر يبدو كما لو كنت تريد البقاء في مثل هذه الأجواء. لا أريد أن أجد بعض الأسباب للخسارة أو المبررات. لقد فاز(تيم) وقدم مباراة جيدة".

وشق ديوكوفيتش طريقه في البطولة بسلاسة حيث لم يخسر أي مجموعة ليصل إلى تاسع قبل نهائي له في فرنسا المفتوحة لكن تيم، والظروف الجوية، منعاه من ظهوره 25 في نهائي بطولة كبرى.

وبدا اللاعب الصربي منزعجا من الأجواء المناخية أمس الجمعةعندما أثرت الرياح على الأرضية الرملية ودفعت بمظلة للتحليق في الهواء.

واستمر غضبه اليوم وتلقى تحذيرا من الحكم بسبب تصرف غير رياضي بعد خسارته المجموعة الثالثة خلال الشوط 12 المثير.

وفي رده على سؤال بشأن ضرورة وجود حد معين "لسرعة الرياح" خلال مباريات التنس قال ديوكوفيتش "لا توجد لوائح. ما شرحته أمس في الملعب في المجموعة الأولى عندما سألت الحكم أبلغني طالما لا تطير مقذوفات وتسقط على الملعب فنحن على ما يرام.

"لا أدري هل المظلة ليست ضمن المقذوفات الطائرة والتي سقطت في الشوط الأول من المباراة. لكن هذا قرارهم. اعتقد أنهم يعرفون قواعد التنس أفضل".

ولا يزال هناك ارتباك بسبب عدم استكمال المباراة أمس الجمعة حيث كانت الأجواء جافة لمدة ثلاث ساعات عقب اتخاذ قرار الالغاء.

وأكمل نادال وروجر فيدرر مباراتهما في قبل النهائي في أجواء مشابهة وصعبة أمس.

وحول عدم استئناف مباراته أمس رد ديوكوفيتش "لا أدري. يمكنك توجيه السؤال إلى منظمي البطولة".

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