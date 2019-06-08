قائمة مطالب رؤساء جمعيات الاستثمار لاستكمال الطفرة الاقتصادية

- أشادوا بوجود شبكة طرق عملاقة وحل أزمات المناطق الحرة وتحرير سعر الصرف



أشاد رؤساء جمعيات الاستثمار بـ«الطفرة غير المسبوقة» التى حققها الاقتصاد الوطنى فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن مجموعة من الخطوات فى مقدمتها تحرير سعر صرف الجنيه، ما أسهم فى إعادة الاستثمار الأجنبى مجددًا إلى مصر.



وقال رؤساء جمعيات الاستثمار، لـ«الدستور»، إن استكمال هذه الطفرة يلزمه تنفيذ مجموعة من المطالب التى تسهم فى تيسير عملهم بمختلف المناطق الصناعية التابعة لهم فى محافظاتهم، من بينها المساعدة فى تسويق منتجاتهم، وخفض أسعار الغاز والمياه، وحل أزماتهم مع مصلحة الضرائب.



«سوهاج»: خفض أسعار المياه والغاز.. حل أزمة الضرائب.. وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص



أثنى محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، على الطفرة الاقتصادية التى شهدتها محافظات الصعيد فى ضوء تنفيذ توصيات الرئيس بتنمية الصعيد وتسليط الضوء على مشكلاته. وقال «الشندويلى» إن المناطق الصناعية المنتشرة فى محافظات الصعيد تشهد نشاطًا كبيرًا بفضل توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى بعض السلبيات التى طالب بتلافيها لتحقيق المزيد من التنمية فى محافظات الإقليم.

وأوضح أن أهمها هو التقديرات الجزافية التى فرضتها الضرائب على المصانع المتوقفة، خاصة فى منطقتى غرب طهطا وجرجا، والتى تقدمت الجمعية بطعون عليها، بعدما سدد أصحاب المصانع جزءًا منها لحين البت فى هذه الطعون.

وأبدى «الشندويلى» استياءه من إقدام مأمورية ضرائب طهطا على توقيع حجز إدارى على المصانع المتوقفة عن العمل دون إخطار أصحابها، واتهام أصحابها بتبديد المنقولات المحجوز عليها داخل هذه المصانع.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد لم تستفد من مبادرة البنك المركزى بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ارتفاع تعريفة استهلاك الغاز والمياه فى المناطق الصناعية، وغياب مراكز التدريب المتخصصة فى رفع كفاءة الأيدى العاملة.

وطالب «الشندويلى» بتخفيض أسعار المياه والغاز فى المناطق الصناعية، لإنقاذ ٤٠٪ من المصانع المهددة بالإغلاق، وتطوير التعليم الفنى ومدارسه ومعاهده الخاصة، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، لجذب المزيد من المستثمرين وتشجيع الشباب على المشاركة فى النهضة الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالنقل النهرى الذى يمتاز بانخفاض تكلفته مقارنة بالبرى، وتحسين حالة الطرق البرية فى المناطق الصناعية.

ووصف ما شهدته محافظات الصعيد فى عهد الرئيس «السيسى» بـ«الإنجاز العظيم» الذى لم تشهده مصر من قبل، وقال: «محافظات الصعيد باتت قادرة الآن على تصدير إنتاجها للخارج والمنافسة بقوة فى مجالات الإنتاج الصناعى والزراعى»، مشيدًا بالطفرة التى شهدتها شبكة الطرق البرية المتمثلة فى مد طرق جديدة وإنشاء كبارى وجسور عملاقة. وكشف عن أن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار فى سوهاج هى الأسمنت والحديد والمنسوجات، وأنه تم فى السنوات الخمس الماضية ضخ استثمارات تقدر بنحو ١١ مليار جنيه، مع الاستعداد لتدشين العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة.



«المنيا»: توفير بنية تحتية لتشجيع رجال الأعمال.. واستغلال المقومات الطبيعية

قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن محافظات الصعيد، ومن بينها المنيا، تعانى عدم استغلال الفرص الاستثمارية بها رغم ما تتمتع به من أراض خصبة ومناطق صناعية.

وأوضح «مرسى»: «رغم المقومات الطبيعية فى الصعيد، تعانى محافظة المنيا غياب التسويق لمنتجاتها، بجانب نفور المستثمرين المحليين والأجانب من ضخ استثماراتهم بمناطقها الصناعية، نظرًا لعدم توافر البنية التحتية المناسبة».

وأضاف أن عددًا من المناطق الصناعية فى الصعيد أصبح غير مستغل لهذا السبب، ما يجعلها بحاجة إلى وضع خطة تتضمن إعادة توزيع الموارد الفنية والمادية بشكل يلبى الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة.





«أسوان»: مواجهة «بيروقراطية» المصالح الحكومية



وأضاف «مصطفى»: «لدينا شبكة طرق كبيرة تربط محافظات الصعيد ببعضها البعض وبموانئ البحرين الأحمر والمتوسط، ما يجعل من الصعيد منطقة جاذبة ومؤهلة للاستثمارات».

رأى سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن «بيروقراطية» المصالح الحكومية تعيق خطط التنمية وضخ الاستثمارات فى الصعيد، رغم أن هذه المنطقة الغالية على قلب كل مصرى مليئة بالأراضى الخصبة الصالحة لتنفيذ مشروعات استثمارية.



«نويبع»: منطقة مشروعات صغيرة وترويج سلعها بين السياح.. ومساعدة المتعثرين



أعلن المهندس سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع، أن مدينتى نويبع وطابا تشهدان حاليًا رواجًا كبيرًا فى حركة السياحة المحلية، بالإضافة إلى ما تشهدانه أيضًا من زيادة فى أعداد السائحين من مختلف البلدان، خاصة صربيا وإنجلترا.

وأضاف أن المنطقة تشهد أيضًا نشاطًا كبيرًا فى إطار الاستعدادات لاستقبال بطولة الأمم الإفريقية من خلال توفير شاشات عرض كبيرة تسمح للسائحين بمتابعة المباريات والاستمتاع بأوقاتهم.

وطالب الجهات المسئولة بالعمل على إنشاء منطقة صناعية للمشروعات متناهية الصغر من أجل خدمة الأهالى على أن يتم تسويق هذه المنتجات فى الفنادق السياحية بالمدينة.

ودعا لدمج مخططات قطاع السياحة مع مخططات الصناعة والتجارة، ما من شأنه المساعدة على تنمية سيناء وحل أزمة التمويل التى تواجه عددا من المشروعات القائمة بالفعل.



«6 أكتوبر»: مصر بين كبرى اقتصادات العالم خلال 10 سنوات



أكد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الرئيس أعاد الاستثمارات الأجنبية لمصر من جديد، وجعلها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية للشركات العالمية، والدليل على ذلك عودة كبرى هذه الشركات للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن «القيادة السياسية تهتم بمصر وشعبها، وتعمل على جذب وتشجيع المستثمرين للعمل فى مصر».

وتوقع محمود برعى، أمين عام الجمعية، زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بسبب المجهودات التى بذلها الرئيس السيسى خلال زياراته الخارجية لدول العالم، إضافة إلى ترؤس مصر الاتحاد الإفريقى الذى جعلها وجهة للاستثمارات الإفريقية بسبب موقعها الجغرافى وحوافز الاستثمار التى تقدمها.

وقال «برعى» إن مصر تضم أسواقًا مهمة وجاذبة للاستثمارات، وتملك أيدى عاملة وموانئ وشبكة طرق وكبارى عملاقة دخلت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية التى تنشئها الدولة الآن، ما يؤهلها لتكون واحدة من كبرى الاقتصادات فى العالم خلال الـ١٠ سنوات المقبلة.



«المناطق الحرة»: نتوقع مضاعفة الصادرات فى عام 2030



قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة، المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى للمستثمرين، إن حركة الاستثمار فى مصر حاليًا تتجه نحو العمل فى المناطق الحرة، متوقعًا أن يسهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن «قرار تعويم الجنيه جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير بعض المشروعات القائمة بها»، متوقعًا أن يؤدى ذلك لمضاعفة حجم الصادرات المصرية فى ٢٠٣٠. واستنكر «راشد» مطالبة البعض بإغلاق المناطق الحرة، بسبب استخدامها فى عمليات التهريب، وقال: هذا عار تمامًا من الصحة فى ظل وجود بوابات لهذه المناطق لا تسمح بدخول أو خروج أى منتج دون فحصه بشكل كامل من الجهات الأمنية. واختتم: «الجمعية عملت فى الفترة الأخيرة على مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بحل بعض المشكلات التى تواجه المشروعات فى المناطق الحرة، واستجابت الهيئة بالفعل لمعظم هذه الطلبات، وبدأت فى تنظيم زيارات للاطلاع على طبيعة سير العمل ببعض هذه المشروعات».