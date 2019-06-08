نصائح ذهبية لقيادة مريحة في الصيف

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن درجة الحرارة داخل السيارة قد تصل إلى 60 درجة في الصيف، ما يؤثر بالسلب على انتباه وتركيز قائد السيارة ويرفع خطر وقوع حادث.



ولتجنب ذلك، ينبغي قبل القيادة في ظل درجات الحرارة العالية إخراج الهواء الساخن من السيارة، وذلك عن طريق فتح جميع الأبواب والنوافذ وفتحة السقف لعدة دقائق قبل الانطلاق بالسيارة.



كما لا يجوز الانطلاق بالسيارة عندما يكون المقود ساخنًا جدًا. وللحفاظ على الأسطح الداخلية من ارتفاع درجات الحرارة يمكن صف السيارة في أماكن ظليلة أو تغطية الزجاج الأمامي بغطاء مناسب، كما يمكن تغطية مقعد الأطفال بقطعة قماش فاتحة اللون.



ومع البدء في السير ينبغي فتح النوافذ الزجاجية للمساعدة على خروج الهواء الساخن بشكل أفضل، وذلك قبل تشغيل مكيف الهواء. وبشكل عام لا يجوز أن يكون الفارق بين درجات الحرارة في الخارج والداخل أكثر من 6 درجات.



وأشار خبراء النادي إلى نطاق درجة الحرارة المريح يتراوح بين 22 و25 درجة، مع الحرص دائما على ألا تكون فتحات التهوية موجهة بشكل مباشر على الجسم، تفاديًا للإصابة بنزلات البرد.



ومن ناحية أخرى، شدد الخبراء الألمان على ضرورة عدم ترك الحيوانات أو الأطفال في السيارة خلال فصل الصيف، حتى ولو لفترة قصيرة.

