هولندا تحارب المخدرات بنوع خاص من العطور

رغم الجهود التي تبذلها السلطات الهولندية لكبح تصنيع المخدرات والاتجار بها، لا تزال هولندا تعتبر المعقل الرئيسي لإنتاج عقار إم دي إم إيه المخدر في العالم.



وبعد أن استنفدت الطرق التقليدية لمحاربة جرائم المخدرات، اتخذت السلطات الهولندية إجراءً غير تقليدي يتمثل في ابتكار عطر يعرف بـ"إكستاسي" يتميز برائحة شبيهة بروائح العقاقير المخدرة، وبدأت بتوزيع عينات منه على العامّة.



وتهدف السلطات من توزيع العينات على الناس، تعويدهم على رائحة العطر التي تماثل رائحة العقاقير المخدرة، وحثهم على إخطار الجهات المعنية عندما يشمون رائحته في أي مختبر للأدوية.



وقالت المدعية العامة الهولندية، أنطوانيت دودينر، في بيان لها: "إن الرائحة هي الطريقة الأكثر أهمية التي يمكن للناس من خلالها التعرف على عقار إم دي إم إيه. نريد نشر الرائحة في جميع أنحاء البلاد، حتى يعرفها الجميع ويبلغوا عنها في حال شمها في أي مختبر طبي".



وبحسب التقارير، فإن إيرادات الاتجار بالعقاقير المخدرة في هولندا تتراوح بين 3 و5 مليارات يورو في العام، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

