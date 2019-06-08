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السبت 08/يونيو/2019 - 07:14 م

صحيفة أمريكية تعلق على أول رحلة جوية لـ"درون الصياد" الروسي الثقيل

صحيفة أمريكية تعلق
dostor.org/2657718

علقت صحيفة Popular Mechanics الأمريكية على أول رحلة جوية قام بها "درون الصياد" الروسي الضارب، مشيرة إلى بعض مزاياه.

حيث قالت إن "الصياد" قادر على نقل القنابل فائقة الدقة إلى مسافات بعيدة. ويسمح له التخفي عن الرادارات باجتياز الدرع الصاروخية المعادية.

وقال كاتب مقال نشرته الصحيفة، كيل ميزوكامي، إن غياب قمرة القيادة وأنظمة البقاء على قيد الحياة في الطائرة مكن مصممي الدرون من فسح مجال أوسع للوقود والذخائر.

وأضاف كاتب المقال أن الطائرة الروسية الضاربة من دون طيار مخصصة لمهاجمة الأهداف المحمية جيدا ومن أهمها الدفاعات الجوية والدرع الصاروخية.

وعلى الرغم من سرية المواصفات التقنية لـ"درون الصياد"، إلا أن وسائل إعلام قد أفادت بأن وزنه عند الإقلاع يقارب "20-25 طنا"، وأن سرعته التي تفوق الصوت، "تصل إلى 1400 كمسا".

كما من المرجح أن يمتلك "الدرون" الثقيل خاصية التخفي عن الرادار وأنظمة الدفاع الجوي، وأن يجهز بمعدات رصد ورقابة أيضا.

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