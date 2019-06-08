القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
الكرازة
السبت 08/يونيو/2019 - 07:14 م

وصول الأنبا رافائيل إلى الإسكندرية لحضور فعاليات "تيرو فين"

الأنبا رافائيل أسقف
الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة
ماريان رسمى
dostor.org/2657717

وصل منذ قليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بيت القديس مارمرقس، بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية، لحضور فعاليات المؤتمر الثانى للأطفال، الذى أطلق تحت عنوان « تيرو فين؟».

وتواصل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، فعاليات المؤتمر الثانى للأطفال، الذى نظمته لجنة الطفولة التابعة للأسقفية.

«تيرو فين؟» هو مؤتمر للأطفال قام بإعداده وتنظيمه، لجنة الطفولة التابعة لأسقفية الشباب، على رأسهم الخادمة المكرسة «تاسونى فيرينا»، إحدى مكرسات بيت الشماسة فيبى للمكرسات، التابع لأسقفية الشباب للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام الشباب للأقباط الأرثوذكس.

ويتضمن المؤتمر عدة فقرات متنوعة للأطفال، تقوم من خلالها لجنة الطفولة بشرح مناهج الكرازة لعام 2019 بطرق شيقة، وبأحدث وسائل الإيضاح الذى يقوموا بابتكارها سنويًا والإبداع من خلالها لتسهيل المناهج للأطفال لأكبر استفادة روحية ممكنة.

ويشارك فى المؤتمر الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، وعدد من الأساقفة، إضافة إلى مشاركة عدد غفير من الكهنة والخدام والخادمات والأطفال على مستوى جميع الإيبارشيات بمصر.

يذكر أن مؤتمر الأطفال بدأ أمس الجمعة 7 يونيو على أن يستمر حتى يوم الإثنين 10 من نفس الشهر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

أيام الخلاص.. ماذا يفعل المسيحيون فى «أسبوع الآلام»؟

منذ 7 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 8 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 9 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 9 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 10 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

الآن

عودة ساعات العمل في مترو الأنفاق إلى طبيعتها

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

لاعب وسط بيراميدز يوافق على الانتقال للزمالك

مفاجأة.. "الدستور" نشرت 90% من أسئلة "العربى" ليلة الامتحان

ads
الأكثر قراءة

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

ألبومات الصور

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

انتظار أهالى الطالبات أمام المدراس

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

رياضة

فان دايك يعلق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد

لفتة إنسانية من رونالدو تجاه طفل برتغالي

مدرب منتخب كرة اليد الشاطئية: جاهزون لتحدى بطولة إفريقيا

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

الرئيس نيوز

موقع عبري: السعودية ستكون "خطرا" على إسرائيل خلال 10 سنوات

قاتلة أبيها في شبرا الخيمة: ولو عاد لقتلته ألف مرة

كابيتال ميد.. أكبر مدينة "سياحة علاجية" في الشرق الأوسط وأفريقيا

المترو: عودة ساعات العمل الرسمية بدءا من اليوم

السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين مصر وإريتريا

كشكول

البحث العلمي تهنئ "سراج الدين" لاختياره راعي للمجلس الدولي للعلم

التعليم تستجيب لـ"كشكول" وتطلب التواصل مع الطالبة الممنوعة من الامتحان لكسر يدها

جامعة الأزهر تحذر الوافدين من فصلهم بسبب هذا الأمر الهام

نائب رئيس جامعة الأزهر بتفقد امتحانات "طب" أسيوط

تعرف علي موعد وإجراءات تقديم "تظلم" النتيجة الإعدادية

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

نصائح ذهبية لقيادة مريحة في الصيف

هولندا تحارب المخدرات بنوع خاص من العطور

هروب 14 أسدا من محمية طبيعية يثير الرعب فى جنوب أفريقيا

مقالات الرأي
ميخائيل-بهيج-مرقص

​ مينا اسعد كامل يكتب: المسيحية ومصر القديمة

مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

المزيد
الصحة

فيتامين "د" يطيل عُمر مرضى السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎