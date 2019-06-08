وصول الأنبا رافائيل إلى الإسكندرية لحضور فعاليات "تيرو فين"

وصل منذ قليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بيت القديس مارمرقس، بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية، لحضور فعاليات المؤتمر الثانى للأطفال، الذى أطلق تحت عنوان « تيرو فين؟».



وتواصل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، فعاليات المؤتمر الثانى للأطفال، الذى نظمته لجنة الطفولة التابعة للأسقفية.



«تيرو فين؟» هو مؤتمر للأطفال قام بإعداده وتنظيمه، لجنة الطفولة التابعة لأسقفية الشباب، على رأسهم الخادمة المكرسة «تاسونى فيرينا»، إحدى مكرسات بيت الشماسة فيبى للمكرسات، التابع لأسقفية الشباب للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام الشباب للأقباط الأرثوذكس.



ويتضمن المؤتمر عدة فقرات متنوعة للأطفال، تقوم من خلالها لجنة الطفولة بشرح مناهج الكرازة لعام 2019 بطرق شيقة، وبأحدث وسائل الإيضاح الذى يقوموا بابتكارها سنويًا والإبداع من خلالها لتسهيل المناهج للأطفال لأكبر استفادة روحية ممكنة.



ويشارك فى المؤتمر الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، وعدد من الأساقفة، إضافة إلى مشاركة عدد غفير من الكهنة والخدام والخادمات والأطفال على مستوى جميع الإيبارشيات بمصر.



يذكر أن مؤتمر الأطفال بدأ أمس الجمعة 7 يونيو على أن يستمر حتى يوم الإثنين 10 من نفس الشهر.