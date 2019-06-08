"الشهيد الحي".. فرج فودة يحاكم الإخوان من قبره

«إلى زملاء ولدى الصغير أحمد، الذين رفضوا حضور عيد ميلاده، تصديقًا لمقولة آبائهم عنى.. إليهم حين يكبرون ويقرأون ويدركون أننى دافعت عنهم وعن مستقبلهم وأن ما فعلوه كان أقسى علىّ من رصاص جيل آبائهم».



كان هذا هو الإهداء الذى كتبه الراحل العظيم فرج فودة «١٩٤٥- ١٩٩٢» فى كتابه «نكون أو لا نكون» الصادر فى عام ١٩٩٠ قبل اغتياله بعامين.

لم يتنبأ فرج فودة باغتياله فقط بل إنك إذا أعدت قراءة ما كتبه تستطيع أن تقول إنه يعيش بيننا الآن.

رسم فرج فودة بكتاباته سيناريو لوصول الإسلاميين إلى السلطة، ماذا سيفعلون؟ وكيف سيخرجون من القصور؟

وحدث ما توقعه بالضبط تقريبًا.

لم يكن ما قاله رجمًا بالغيب، بل نابعًا من قراءة دقيقة لعقول تيار الإسلام السياسى وفى القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية.

اليوم ونحن نحيى ذكرى رحيل المفكر الكبير، برصاصات الغدر والإرهاب، نقرأ بعضًا مما كتبه عن الإخوان ومن يواليهم.

سيزدادون عتوًا، وستزداد الكثرة لهم عداءً وكرهًا، ولن يستمر البسطاء بعيدًا عن المعركة، وإنما سينتصرون لمن حاولوا أن يجعلوا حياتهم أجمل وأكثر بهجة وإشراقًا، وضد كل من يهوى الظلام ويسعى للإظلام، سيصرخون ضد الغناء، وسيُغنى الشعب، سيصرخون ضد الموسيقى، وسيطرب لها الشعب، سيصرخون ضد التمثيل وسيحرص على مشاهدته الشعب، سيصرخون ضد الفكر والمفكرين، وسيقرأ لهم الشعب، سيصرخون ضد العلم الحديث، وسيتعلمه أبناء الشعب، سيصرخون ويصرخون، وسيملأون الدنيا صراخًا. وسترتفع أصوات مكبرات صوتهم وستتضاعف، وستنفجر قنابلهم، وتفرقع رصاصاتهم، وسوف يكونون فى النهاية ضحايا كل ما يفعلون، وسوف يدفعون الثمن غاليًا حين يحتقرهم الجميع، ويرفضهم الجميع، ويطاردهم الجميع.

أيها الصارخون، واإسلاماه واإسلاماه. وفروا صراخكم، فالإسلام بخير، والخطر كله على الإسلام إنما يأتى منكم. حين تدفعون بشباب غض فى سن الصبا، إلى ترك الجامعة لأن علومها الحديثة علمانية. وتحشون رءوسهم بخرافات أهونها أن الرعد ضراط شيطان عظيم، وأن المرأة باب الشر، وأن المجتمع كله جاهلى. والله وحده يعلم أنكم أجهل أهل الإسلام بالإسلام، فالإسلام كان ولا يزال وسيظل دين العقل.

أقرأ وأسمع للمتشدقين بحديث الدولة الإسلامية فى مصر، فلا أرى فى أعينهم إلا شرًا مستطيرًا، ولا أسمع منهم إلا توعدًا ونذيرًا، ولا أرى فى الأفق إلا نكصًا عن ركب الحضارة، وفتنة تمزق وحدة الوطن الآمن، وظلامًا يسدل أستاره على الفن والفكر والثقافة.

إذا تحولت الكلمات إلى رصاص، والعقيدة إلى انفجارات، فإنه من الواجب علينا جميعًا أن نُؤيد المواجهة بأقصى درجات العنف، والحسم الرادع دون مزايدة أو تحسب، لأن الأمر فى هذه الحالة أمن المجتمع وأمان المواطنين، وهذا الخيط الرفيع هو الذى يفصل تمامًا بين منطق الدولة المتحضرة، وهو ما نقبل به، وبين منطق الغابة وهو ما يجب ألا يقبل به أحد.

ليس لأحد، كائنًا من كان، أن يدعى أنه حامى حمى الإسلام، فكلنا مسلمون، وكلنا حماةٌ للإسلام، وكلنا أيضًا حماة الوطن، كل الوطن، وكلنا عشاق له، وكلنا مناضلون من أجله، أرضًا وسماءً، مسلمين وأقباطًا، لسنا فاتحين وليسوا أسارى حرب، نحن جميعًا مواطنون، لسنا أغلبية وليسوا أقلية، نحن جميعًا مصريون، لسنا حكامًا وليسوا محكومين، نحن جميعًا حاكمون محكومون، وكلنا عشاق لهذه الأرض، وكلنا مدافعون عنها، وقبل ذلك كله مدافعون عن وحدة الصف وتلاحم الصفوف.

الوهم الأول هو أن «الإخوان المسلمون» أبرياء مسالمون صابرون على العنف والتصفية الجسدية ومواجهون «بكسر الجيم» لأعدائهم بالابتسام والدعاء بالهدايا، وهى كلها مقولات تتجاوز عدم الدقة إلى عدم الصحة، ودليلى لا أسوقه من منطلق الخلاف الفكرى، وهو وارد وقائم وأصيل، إنما أسوقه على لسان قادتهم، فصالح أبورقيق قد اعترف فى آخر ساعة ١١٦١٩٨٦ بأنهم كانوا وراء اغتيال النقراشى، وحامد أبوالنصر كتب فى مذكراته المنشورة فى الأحرار عن لقائه الأول حسن البنا، الذى لمعت عيناه حين أخرج أبوالنصر مسدسه، وحين ذكر له أنه السبيل الوحيد، ثم كيف بايعه البنا على المصحف والمسدس، هذه البيعة لا معنى لها فى الدين ولا منطق لها فى السياسة ولا وجود لها إلا فى عصابات المافيا وجماعة الإخوان، لكنه هكذا كان، وهكذا يكون وسيكون، فالبيعة فى الأعناق والخواتيم من جنس البدايات، والرحى إن دارت يمينًا بتلاوة القرآن وذكر الرحمن فلا بد لها وفاءً للبيعة، أن تدور يسارًا بإطلاق «البرتا» وتجهيز قنابل الدخان.

لست أدرى كيف يتصور البعض أن تتحقق الديمقراطية على يد من لم تكل أيديهم عن حمل السلاح ولنقرأ رأى الكتّاب والمفكرين فيهم، فهذا هو الدكتور طه حسين يكتب عنهم «ما هذه الأسلحة وما هذه الذخيرة التى تدخر فى بيوت الأحياء وفى قبور الموتى، ما هذا المكر الذى يكمن، وما هذه الخطط التى تدبر، وما هذا الكيد الذى يكاد، لِم كل هذا الشر ولِم كل هذا النكر ولِم رخصت حياه المصريين على المصريين؟!.. يقال إنها رخصت بأمر الإسلام الذى لم يحرم شيئًا كما حرم القتل، ولم ينه عن شىء كما نهى عن التعاون على الإثم والعدوان» وهذا كامل الشناوى يكتب «إننى حزين أن يوجد إنسان واحد لا جماعة منظمة يصنع الموت للناس ويحترف التخريب والتدمير، وإن قلبى ليقطر حزنًا إذا كانت هذه الجماعة ترتكب جرائمها باسم الإسلام وتجد من يصدق دعواها.. إن الإسلام الذى يقول فى كتابه الكريم وجادلهم بالتى هى أحسن لا يقر الجدل بالمسدسات والمدافع والقنابل والمتفجرات».

المسألة كلها باختصار أنه عندما تفلس الأحزاب ويفلس السياسيون.. يلعبون على المشاعر الدينية؛ لأنها المدخل السريع لمشاعر الناس، وليس عقولهم وهذا الخلط بين الدين والسياسة هو الخطر.

عليهم أن يجاهدوا فى نفوسهم هوى السلطة وزينة مقاعد الحكم، وأن يجتهدوا قبل أن يجهدوا الآخرين بحلم لا غناء فيه، وأن يفكروا قبل أن يكفّروا، وأن يواجهوا مشاكل المجتمع بالحل لا بالهجرة، وأن يقتصدوا فى دعوى الجاهلية؛ حتى لا تقترن بالجهل، وأن يعلموا أن الإسلام أعز من أن يهينوه بتصور المصادمة مع العصر، وأن الوطن أعز من أن يهدموا وحدته بدعاوى التعصب، وأن المستقبل يصنعه القلم لا السواك، والعمل لا الاعتزال، والعقل لا الدروشة، والمنطق لا الرصاص، والأهم من ذلك كله أن يدركوا حقيقة غائبة عنهم، وهى أنهم ليسوا وحدهم.. جماعة المسلمين.

هؤلاء قوم كرهوا المجتمع؛ فحق للمجتمع أن يبادلهم كرهًا بكره، ولفظوه فحق له أن يلفظهم، وأدانوه بالجاهلية؛ فحق له أن يدينهم بالتعصب وانغلاق الذهن، وخرجوا عليه فحق له أن يعاملهم بما اختاروه لأنفسهم، معاملة الخارجين على الشريعة والقانون، ووضعوا أنفسهم فى موضع الأوصياء على الجميع، وهم أولى الناس بأن يعاملوا معاملة المحجور عليهم، وهم من قبل ومن بعد، أساءوا للإسلام ذاته حين ادعوا عليه ما ليس فيه، وأظهروا منه ما ينفر القلوب، وأعلنوا باسمه ما يسىء إليه، وأدانوه بالتعصب وهو دين السماحة، واتهموه بالجمود وهو دين التطور، ووصموه بالانغلاق وهو دين التفتح على العلم والعالم، وعكسوا من أمراضهم النفسية عليه ما يرفضه كدين، وما نرفضه كمسلمين.

«الإسلام بحمد الله أقرب إلى الحياة ممن يبتعدون عنها بالقول وينهلون منها بالفعل، ويحلمون بها طوع بنانهم بالحكم، ويفزعونها ويفزعون إليها بخلط أوراق الدين بالسياسة، والسياسة بالدين، والعنف بالموعظة، والموعظة بالطمع، والطمع بالمزايدة، والمزايدة بشراء الذمم.

إننا يجب أن نفرق بين الهروب والمواجهة، وبين النكوص والإقدام، وبين المظهرية والجوهر، فالمجتمع لن يتقدم، والمسلمون لن يتقدموا بمجرد إطالة اللحية وحلق الشارب.. والإسلام لن يتحدى العصر بإمكانيات التقدم بمجرد أن يلبس شبابنا الزى الباكستانى.. ومصر لن يتألق وجهها الإسلامى الحضارى بمجرد أن يتنادى الشباب بغير أسمائهم، فينادى الواحد منهم الآخر باسم «خزعل»، ويرد عليه الآخر بتحيه أحسن منها فيدعوه «عنبسة»، واللحاق بركب التقدم العلمى لن يحدث بمجرد استخدام السواك بديلًا عن فرشاة الأسنان، أو تكحيل العينين واستخدام اليد فى الطعام، أو الاهتمام بالقضايا التافهة، مثل نظرية «حبس الظل» فى شأن التماثيل والصور، أو إضاعة الوقت فى الخلاف حول طريقة الدخول إلى المرحاض، وهل تكون بالقدم اليمنى أم اليسرى؟ وميقات ظهور المهدى المنتظر، ومكان ظهور المسيخ الدجال، فكل هذه قشور، والغريب أنها تشغل أذهان الشباب وبعض الدعاة أكثر مما يشغلهم جوهر الدين وحقيقته، وهو جوهر لا يتناقض مع التقدم بأى حال.

ليس متصورًا أن يقود المجتمع إلى عصر الفضاء من يتصورون التكنولوجيا بدعة وضلالة ومن ينظرون لكبار المخترعين والمفكرين على أنهم رسل الصهيونية والإمبريالية لضلال العالم، ومن يفرقون بين الخطأ والصواب بالاستخارة ومن يخططون للمستقبل من خلال تفسير الأحلام ومن لا يرون فى الحضارة الغربية غير الدعارة والإيدز، والأهم من ذلك من يسعون لقيادة المجتمع والحكم دون أن يقدموا برنامجًا سياسيًا.. يحسمون فيه ما اختلفوا عليه بدءًا من اختيار الحاكم، وانتهاء بالديمقراطية والأحزاب.

التاريخ يُحدثنا، مهما تشدق غيرنا بالعكس، بأن مسلسل الإرهاب قد انفجر وتلاشى واندثر حين تمت مواجهته بأسلوبه نفسه، أى بالإرهاب، وأنا هنا لا أتحدث عن عقيدة، بل أتحدث عن حقيقة، ولا أدعو للتمثل، بل أدعو للنسيان والتجاوز، فمسلسل الإرهاب الفج المتتابع الصاعد إلى أعلى الذرى فى نهاية الأربعينيات بقتل النقراشى نفسه، رئيس الوزراء وقتها، قد انتهى فجأة باغتيال حسن البنا نفسه، وبالرد عليه بالأسلوب نفسه، اغتيالًا باغتيال، ورأسًا برأس، عدا محاولة محدودة وفاشلة لاغتيال حامد جودة، انتهى كل شىء، وهدأت الأحوال، وتوقف تمامًا مسلسل الاغتيال، وبعد أن كان لا يمر شهر إلا وجلجلت أصوات الانفجارات، وهدير الطلقات، حل الصمت والهدوء، وتوقف الإرهاب خمس سنوات، ووعى عبدالناصر الدرس، ورد عليهم فى عام ١٩٥٤، إرهابًا بإرهاب، ورأسًا برءوس، وعنفًا بعنف أشد لا يُبقى ولا يذر، وكانت النتيجة عشر سنوات هادئة، ومن غرائب القدر أن إبراهيم عبدالهادى وجمال عبدالناصر قد ماتا على فراشيهما آمنين، بينما اغتالت الرصاصات من أخرج الإخوان من السجون، وعدّل الدستور بجعل «مبادئ» الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتركهم يصدرون الصحف والمجلات، وأقصد به السادات.

