"نوكيا" تنافس بجهاز متطور بـ115 دولارًا فقط

استعرضت شركة "نوكيا" هاتفها الجديد "2.2"، الذي تتوقع أن يصبح من أقوى المنافسين في سوق الأجهزة الذكية.



وزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 5.71 بوصة، ودقة عرض (1520750)، وأبعاد 9:19، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.



وأتى بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بخاصية التعرف على الوجوه، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل.



ويضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف، معالج MediaTek Helio A22، بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهيرتز، يعمل مع مسرع IMG PowerVR، وذاكرة وصول عشوائي 23 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 64جيجابايت، قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android One.



ويبلغ سعر النسخة المزودة بذواكر 232 جيجابايت من هذ الجهاز 100 دولار فقط، أما نسخته المزودة بذاكرة 364 جيجابايت، فسعرها 115 دولارا.