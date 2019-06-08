بنفيكا يقدم فيليكس لقطبي مانشستر على طبق من ذهب

اعترف رئيس نادي بنفيكا أنه من الصعب الاحتفاظ باللاعب "جواو فيليكس" في صفوف الفريق إذا تقدم أي نادِ بعرض مالي ضخم.



وجذب اللاعب البرتغالي الشاب انتباه العديد من الأندية الأوروبية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.



ويمتلك "فيليكس" شرطًا جزائيًا بقيمة 120 مليون يورو.



وقال رئيس بنفيكا في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: " كان لدى جواو فيليكس شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو وأدركنا بعد مباراتين أو ثلاث مباريات أنه يتعين علينا زيادتها إلى 120 مليون يورو".



وأضاف: "لكن جواو فيليكس وعائلته هم الذين سيقررون ما إذا كان سيبقى".



وواصل: "إذا قدم نادِ ما عرضًا بـ120 مليون يورو، سيكون الإبقاء عليه أمر أشبه بالحلم".



وأردف: "نحن نحاول بكل شيء لضمان بقائه، ولكن الطريقة الوحيدة هي أن نبيعه بشرط الاحتفاظ به لمدة موسم آخر، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن جواو سيغادر، لا يوجد مجال لمزيد من التفاوض".