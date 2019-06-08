"موندو ديبورتيفو" تكشف حقيقة تواصل مع برشلونة مع بوفون

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية حقيقة ما تردد بشأن إمكانية انضمام الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون إلى برشلونة.



الحارس الإيطالي أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يوقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان.



وأفادت "سكاي إيطاليا" أن البارسا يريد بوفون ليحل محل ياسبر سيليسين المتوقع رحيله هذا الصيف.



وبحسب "موندو ديبوريتفو" وفقًا لمصادر مقربة داخل النادي، لم يتواصل بوفون (41 عامًا) مع برشلونة.



وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم عرض قائد يوفنتوس السابق على برشلونة، كما إن الفريق الكتالوني لم يضع بوفون علة جدول أعماله.