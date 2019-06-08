مدرب الهلال السعودي الأسبق يصل إلى البرازيل للتعاقد مع فلامنجو

وصل البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب الجديد لفريق فلامنجو، السبت لمدينة ريو دي جانيرو، لتوقيع العقد رسميا لمدة عام، على أن يحضر مباراة الكلاسيكو بين فريقه وفلومينيزي، الأحد، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري البرازيلي.



وقال النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير، لقد وصل مدربنا جورجي جيسوس صباح اليوم السبت إلى ريو دي جانيرو، أهلا بك ونتمنى لك حظا وفيرا".



واستقبل المدرب الأسبق للهلال السعودي في المطار مجموعة من مشجعي الفريق ولاحقا قام بارتداء قميص النادي الأكثر شعبية في البرازيل.



وأكد جيسوس في تصريحات لصحيفة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية: "الدافع شيء أساسي لأنني أعلم جيدًا أنني أتيت إلى بلد يعشق كرة القدم وإلى أحد أكبر الفرق في البرازيل، بل أكبرهم وهو فلامنجو".



وجاء جيسوس بديلا لأبيل براجا الذي تقدم باستقالته يوم الأربعاء الماضي لشعوره بالخيانة من قبل النادي الذي كان يتفاوض مع المدرب البرتغالي.