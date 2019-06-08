اعتقال شباب اعتدوا على امرأتين مثليتين داخل حافلة في لندن

ألقت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، القبض على عدد من الشباب البريطاني بعد قيامهم بضرب امرأتين مثليتين في لندن ضربًا مبرحًا داخل حافلة ذات طابقين بالعاصمة لندن.



كان عدد كبير من الشباب قام قبل ضرب المرأتين بتوجيه سباب منفر من المثليين لهما وطالبوهما بأن يقبلا بعضهما، وحين رفضت المرأتان ذلك لجأ الشباب إلى العنف.



وألقت شرطة سكوتلاند يارد حتى اليوم السبت القبض على خمسة من المشتبه فيهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة.



تتلقى المرأتان وإحداهما من الولايات المتحدة والأخرى من أوراجواي العلاج حاليًا في المستشفى.



وقالت الشرطة إن الجناة المحتملين سيواجهون تهم الاعتداء البدني والسرقة، حيث استولوا على حقيبة وجهاز هاتف محمول كانا في حوزة المرأتين.



كانت إحدى المرأتين نشرت صورة لها ولصديقتها بعد الواقعة على موقع فيسبوك.



أدى نشر الصورة التى تظهر المرأتين ووجهاهما ينزفان دمًا إلى امتعاض كبير بين المواطنين، وأدان كل من رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعمدة لندن صادق خان هذا الاعتداء بشدة.



وقالت ماي إنه ليس على أحد أن يخفي حقيقة ذاته ولا حقيقة من يحب، ووصفت الواقعة بأنها مثيرة للاشمئزاز.



ووفقا لإحصاءات الشرطة شهدت الاعتداءات على المثليين زيادة ملحوظة في العاصمة البريطانية: وقالت الشرطة إن عدد الاعتداءات من هذا النوع ارتفع من 1488 عام 2014 إلى 2308 خلال العام الماضي.