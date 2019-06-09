4 إجراءات لتوصيل الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية

تنشر "الدستور" الإجراءات الجديدة لتوصيل الغاز الطبيعي للعميل الصناعي، خصوصًا بعد التعديلات التي أقرتها وزارة الصناعة، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومنها قيمة تأمين الاستهلاك، ومد فترة التقسيط، والغرامات.



وتتمثل الإجراءات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية فيما يلي:



1- إجراء معاينة للعميل لتحديد الاستهلاكات الحالية والمستقبلية للمصنع، مع تحديد مصدر التغذية، وموقع المنظم، والعداد.



2- إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة الشبكة الخارجية وملحقاتها، والداخلية شاملة عداد القياس، وإخطار العميل بها شاملة تأمين الاستهلاك، وقيمة العداد، ومصاريف عقد الصيانة للموافقة عليها، بخلاف تحمله تكلفة استخراج التصاريح، وإعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة تخفيض الضغط ووحدة القياس والفلترة.



3- إخطار الشركة القابضة للغازات الطبيعية بمتوسطات استهلاك العميل السنوية، وكذلك تكلفة الشبكة الخارجية، وموافقة العميل على سداد التكلفة.



4- قبل انتهاء أعمال التنفيذ وإجراء الاختبارات على الشبكة، وتدفيع الغاز، يتم التعاقد مع العميل بعد توافر المستندات التالية، والحصول على صورة منها:

- السجل التجاري للعميل.

- البطاقة الضريبية للعميل.

- رخصة مزاولة المهنة.

- إثبات الملكية.

- إثبات شخصية المتعاقد أو المفوض بالتوقيع.