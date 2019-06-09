خبيرة أبراج لمواليد 9 يونيو: لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أنه إذا كنت مولودا في يوم 9 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك إصرارًا وطبيعة حماسية وموهبة ابتكارية، تنجذب نحو الفنون، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمشاعر، وتراعى الجانب الإنساني في تعاملاتك.



وتابعت: "هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة".



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.