اليوم.. "قطاع الأعمال" توقع بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية

توقع وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، برتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية والهيئات الحكومية المشتركة معها في خطة دعم الصادرات المصرية في إفريقيا.



ومن المقرر أن يشارك رؤساء المجالس التصديرية على مستوى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى جهات حكومية في أكثر من قطاع سواء البنوك أو النقل.



وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تنفيذ خطة حكومية تستهدف منها دعم الصادارات المصرية عبر إنشاء مستودعات ومراكز لوجيستية في إفريقيا، في إطار العمل على تيسير حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، في ظل حصول مصر على رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية.



وتعلن وزارة قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعها غدا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشترك معها في خطة دعم الصادارات الإفريقية، عن استعدادها لمؤتمر ضخم بشأن خطة دعم الصادارات في إحدى الفنادق الكبرى يوم 26 يونيو الجاري.